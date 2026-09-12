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Мъж уби петима души в САЩ

Мъж уби петима души в САЩ

Манчестър, Илинойс. Мъж уби петима души в щата Илинойс, след което почина от раните си, получени след престрелка с полицията. 43-годишният Рик О'Смит...

25 април | 8:23
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