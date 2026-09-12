Ден на траур в Чехия. Страната скърби за 17 жертви
Давид Козак остави след себе си 17 жертви за 7 дни
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Давид Козак остави след себе си 17 жертви за 7 дни
Стрелецът е определян като добро момче. Мотивите му се изясняват
Послания на съпричастност валят от цяла Европа и от света към Черна гора
Такава е причината за най-тежкото масово убийство в историята на Канада
Има 18 загинали и десетки ранени
Находката е направена в пещера в испанската провинция Уеска
Говорил на полицаите за МИ-6 и психотропни оръжия
Терористите преследват винаги най-малко две цели: да убият колкото е възможно повече хора и да нанесат възможно най-много щети на нашите общества. На...
Звезди по цял свят скърбят за жертвите в Орландо. Много певци, музиканти, актьори и други известни имена от световния шоубизнес изразиха съболезновани...
Говорителят на Ватикана Федерико Ломбарди разпространи позиция на Светия отец за кървавата трагедия Папа Франциск е потресен от случилото се масово у...
Полицията описа случилото се като терористичен акт. Бащата на масовия убиец се извини за стрелбата, но разказа, че синът му бил срещу гейовете Извърш...
Санта Барбара. Официално потвърдиха самоличността на нападателя, отнел живота на 6 души преди да се самоубие късно вечерта в петък в близост до кампус...
Абуджа. Най-малко 44-ма миряни са били избити в джамия в североизточна Нигерия. Масовото убийство е било извършено по време на сутрешната неделна моли...
Манчестър, Илинойс. Мъж уби петима души в щата Илинойс, след което почина от раните си, получени след престрелка с полицията. 43-годишният Рик О'Смит...
Белгород. Полицията в руския град задържа заподозрян за масовото убийство от 22 април. Късно вечерта на 23 април Итар-Тасс предаде съобщение от МВР за...
Ланза застреля 20 свои съученици в Нютаун и сега изследват гените му
Белград. Сръбският масов убиец Любиша Богданович е прострелял повторно съпругата си, след като е разбрал, че тя е оцеляла след първата му атака. Това...
Белград. 10 април в Сърбия е ден на траур в памет на 14-те жертви на масовото убийство, извършено във вторник сутринта край Младеновац. Сутринта на 9...