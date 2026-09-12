Самолет кацна между две села, подлуди хората
Мислят, че машината е аварирала,но се оказа...
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Мислят, че машината е аварирала,но се оказа...
Макет на първия едноместен боен самолет
Автор и ръководител на екипа, изработил макета е Съни Сънински
Старата българска столица се пренесе в ЦУМ Умалено копие на Велики Преслав ще стане декор за нов филм, който ще покаже блясъка на старата българска с...
Брюксел. Уникален макет на Перперикон в мащаб 1:100 с размери 3,50 м на 3 м и изложба на културно-историческото наследство на Източните Родопи ще б...
Вашингтон. Иран строи макет на американски самолетоносач, предаде електронното издание The Hill, цитирайки The New York Times. Според офицери от ВМС...
Враца. Антична и средновековна Враца може да влезе буквално във всеки дом. Общината финансира изработването на 3D модел от хартия на крепостта „Градищ...
Кърджали. Деца от Кърджали изработват макет на действащия храм „Св. Висарион Смолянски" в Родопите. С него ще се представят в Националния ученически к...
Велико Търново. Дворецът на Асеневци на Царевец блести в цялата си прелест в интернет, след като архитектът Пламен Цанев успя да го възстанови виртуал...
Велико Търново. Макет на Бронзовата къща ще бъде показан за пръв път в старата столица преди тя да бъде построена в цялостен мащаб. В общината вече е...
20-те школници дариха проекта си на община Габрово
Благоевград. Америка ще почете малко наше село. Макет в цял ръст на американския президент Барак Обама ще подари американското посолство на кочериновс...