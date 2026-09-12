Въпреки забраната! Мъже в черно маршируват в София
Луковмарш под прикритие
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Луковмарш под прикритие
Компетентните органи да предотвратят всяка проява на ксенофобия и език на омраза, призова лидерът на ПГ на ДПС
Благодариха Световният еврейски конгрес и Американският еврейски комитет
Против Луковмарш позиция изказа и главният прокурор Иван Гешев
Сезирани са вътрешният министър и кметът на София
Борбата с антисемитизма и езика на омразата винаги е била водещ приоритет
Главният прокурор изрази съжаление, че на събитието не присъстват водещи политици
Фандъкова заповяда край на шествието
Срещу фашизма трябва да има съпротива, заявиха присъстващите.
Това каза в декларация от името на групата на социалистите Калоян Паргов
Шефът на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер изрази своята лична благодарност
Стотици хора излязоха на протестно шествие
Шествието бе забранено от кмета Йорданка Фандъкова
Забраната на Столична община за провеждането му ще бъде спазена, каза Младен Маринов
Въпреки забраната на Столична община стотина души, главно непълнолетни, направиха националистическото шествие
За 13-ти пореден път довечера ще се порведе възпоменателно факелно шествие в памет на националиста генерал Христо Луков. Това обаче стана повод за нед...
За 13-и пореден път днес в София ще се проведе Луковмарш – възпоменателно факелно шествие в памет на ген. Христо Луков. Факелното шествие ще започне о...
Москва. Русия изрази възмущение от провеждането на неонацисткия Луковмарш на 15 февруари в българската столица. Това обяви говорителят на руското външ...
София. Йорданка Фандъкова е издала заповед за прекратяване на провеждането на "Луковмарш" в района на пл. „Св. Александър Невски". Това съобщиха от пр...