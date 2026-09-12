Всичко за Лидия Петрова

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Живите факли не са БГ патент

Живите факли не са БГ патент

Д-р Анета Аничкина, психиатър Никой не може да каже какво е провокирало Лидия Петрова да сложи край на живота си по този начин. Вероятно няма да узна...

05 ноември | 6:35
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