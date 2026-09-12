Лидия угасна преди рождения си ден (ОБЗОР)
Още не знам кога ще я погребем, плаче майката на фотографката Фотографката Лидия Петрова угасна, преди да дочака 39-ия си рожден ден в петък. Тя си о...
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Още не знам кога ще я погребем, плаче майката на фотографката Фотографката Лидия Петрова угасна, преди да дочака 39-ия си рожден ден в петък. Тя си о...
София. Почина жената, която се самозапали пред президентството в началото на месеца. Това съобщиха от болница "Пирогов", където Лидия Петрова беше нас...
София. Трети ден остава тежко и критично състоянието на самозапалилата се фотографка Лидия Петрова, съобщиха от "Пирогов", цитирани от БГНЕС. Жената...
Зет ми е прекрасен човек, помагаше й, разказа сестрата на фотографката "Познавам много добре сестра си. Няма как сама да стори това нещо". Това каза...
Иван Игов, психолог Не искам да коментирам конкретния случай със самозапалилата се Лидия Петрова пред Президентството в понеделник, а искам да повтор...
Д-р Анета Аничкина, психиатър Никой не може да каже какво е провокирало Лидия Петрова да сложи край на живота си по този начин. Вероятно няма да узна...
Преди 2 г. Петрова се лекувала от шизофрения, твърдят разследващи
София. Десетки граждани се събраха пред Президентството с призив „Не на отчаянието". На същото място, пред фонтана на „Дондуков" 2, в понеделник се са...
София. „Лидия не е способна на такова нещо. Не го е направила тя. Тя не е психично болна". Това заяви пред журналисти Снежана Петрова, майка на самоза...
София. Критично остава състоянието на 38-годишната жена, която вчера се самозапали пред президентството. Тя е получила 90% изгаряния. "Главата цялат...