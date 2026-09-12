Д-р Цветеслава Гълъбова разкри най-големия проблем с психично болните
Легла има, лекари няма
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Легла има, лекари няма
Доставят на България кислород, легла и апарати, командироват медици от чужбина
5000 заразени и 150 починали на ден е много сериозно натоварване за България
Разкриват 40 интензивни легал
Останаха само 45 свободни легла в София, командироват лекари от съседни области
Командироват в столицата медици от други населени места
Зеленият сертификат няма да е достатъчен, за да спре тежката ковид вълна
Налага се пациенти с коронавирус да престояват по коридорите на лечебното заведение
Олимпийското градче затяга мерките заради коронавируса
Строги мерки в Бургас за носенето на маски
Реорганизация в болниците заради натиска върху здравната система и ръста в броя на заразените
Областта е в червената зона по заразени с коронавирус
Лечебните заведения имат 72 часа да преструктурират отделения и клиники
Проблемът е и в липсата на лекари, заяви д-р Стоян Борисов
70% от легловата база в района е свободна
Ситуацията във Варна с коронавируса е доста притеснителна
Натискът към лечебните заведение е много голям, заяви Стоян Пасев, областен управител
Незаетите легла за активно лечение пък са 26 918
То може да прерасне и в национална платформа
За по-малко от 24 часа хотелиерският бранш успя да осигури над 3 000 легла за граждани под карантина