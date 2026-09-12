Скандал в парламента! Принудително изкараха депутат от ПП-ДБ
Обвиниха Манол Пейков, че намирисва на алкохол
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Обвиниха Манол Пейков, че намирисва на алкохол
Сумата ще бъде изплатена и на членовете на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити
Станислав Лютов и Елена Костадинчева са обвинени в безстопанственост в особено големи размери
Елена Костадинчева и Станислав Лютов отиват на съд за това, че в периода от 20 август 2014 г. до 14 януари 2015 г. не са положили достатъчно грижи за...
МОН с по-строги мерки за предстоящите матури. Не само учениците, а и квесторите ще трябва да се разделят с мобилните си телефони и всякакви други техн...
Заплати от общо 165 хил. лв. за шест месеца са получили квесторите на Търговска банка "Виктория", дъщерна на фалиралата КТБ. Христина Стамова и Божид...
Представители на родителите ще присъстват в сградите, където се провеждат зрелостни изпити или външното оценяване след 7-ми клас. Това е едно от новов...
Министърът на образованието Тодор Танев призна, че вероятно няколко стотин квестори са участвали в изнасянето на информация за матурите. "В Регионалн...
До момента проверяващите екипи на МОН са констатирали три случая, свързани с некоректно поведение на квесторите към ученици по време на държавните зре...
За час и половина от десетте хиляди надзорници всеки може да разпрати отговорите по мобилен телефон Хиляди души могат да изнесат матурата между 8 и 9...
От БНБ са изискани абсолютно всички указания, които всички длъжностни лица в банката са давали на квесторите на КТБ. Това заяви главният прокурор Соти...
"Квесторите на банка, поставена под специален надзор, упражняват самостоятелно своите правомощия в рамките на действащото законодателство, освен когат...
Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за умишлена безстопанственост срещу квесторите в КТБ. Елена Костадинчев и Станислав Л...
Писмо, подписано от квесторите на дъщерната банка на КТБ - ТБ Виктория ЕАД г-жа Христина Стамова и г-н Божидар Аршинков бе разпространено днес до мед...
Направил ги формални собственици на негови фирми, накарал ги да теглят кредити от КТБ София. Кредити за 3,5 млрд. лева са взети от КТБ от подставени...
София. Три одитни фирми ще извършват проверката на активите и пасивите на КТБ и „Креди Агрикол", съобщиха от БНБ. Одитите са започнали днес и трябва д...
ГЕРБ ще сезират Конституционния съд "за тези нарушения на парламентарния правилник"