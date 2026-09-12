Кошмарът продължава! Населени места с къщи за гости останаха без ток
Екипи на електроразпределителното дружество втори ден продължават да работят за отстраняване на авариите
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Екипи на електроразпределителното дружество втори ден продължават да работят за отстраняване на авариите
Някои дори вече са заплатили за нощувките си, които няма как да бъдат реализирани
Очакванията са в периода 24 декември - 1 януари на път да тръгнат над 500 хил. българи
Най-много има интерес към къщите за гости
От Министерството на туризма заявиха, че утре вечер ще започнат проверките
Това обяви председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Георги Щерев
Материалът показа нарушения при къщи за гости
Това каза председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов
Премиерът Бойко Борисов е поръчал анализ дали това може да стане
Срещу наложената 100-процентова санкция са възразили собствениците на 130 къщи, построени с европейски пари, като размерът им е над 35 милиона лева
Пълна санкция е наложена на 157 обекта след проверка на ДФЗ
На тях ще им бъде наложена пълна санкция за над 43 млн. лева
На 158 проекта е наложена санкция от ДФЗ
17 собственици на къщи за гости са предадени на прокуратурата след проверките на земеделското министерство
Проверени са всички къщи, останали в мониторингов период, както и седем по сигнал, каза земеделският министър
Това е репутационно лошо за България, коментира бившият земеделски министър Румен Христов
Общата изплатена субсидия за тях от Европейския фонд за развитие на селските райони е близо 82 млн. лева.
Агроминистърът Десислава Танева разпореди инспекции, за да се върне доверието
Глобите по издадени актове няма да се пратят от българския данъкоплатец, каза земеделският министър
Голф игрища в други държави се декларират като пасища, разкрили от Европейската сметна палата