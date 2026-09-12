Бъдещето е в широките партийни коалиции
Не сме решили кого ще подкрепим за президент, казва лидерът на БДЦ д-р Красимира Ковачка - Г-жо Ковачка, как БДЦ ще участва на президентския вот? Ще...
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Не сме решили кого ще подкрепим за президент, казва лидерът на БДЦ д-р Красимира Ковачка - Г-жо Ковачка, как БДЦ ще участва на президентския вот? Ще...
"Реакцията и отпорът, който даде турският народ на опита за военен преврат в страната, е урок по демокрация", заяви съпредседателят на БДЦ д-р Красими...
Ще продължим да подкрепяме стабилността в страната Има опасност президентската надпревара да се превърне в тeснопартийна война, казва д-р Красимира К...
„Вътрешните размествания на нашите представители в парламентарните комисии, няма да предизвикат каквито и да е сътресения в работата на тези комисии....
Парламентарната група на Български демократичен център (БДЦ) остава единна. Това решение са взели съпредседателите на групата Красимира Ковачка и Свет...
"Напускането на Народен съюз от групата на БДЦ е отговор на нашето желание днес най-после да кажем, че партия Български демократичен център, не желае...
БДЦ да издигне или да подкрепи кандидатура за президент, който да е преди всичко родолюбец, патриот и със здраво семейство поискаха от народните предс...
БДЦ няма да подкрепи предложението за поправки в Изборния кодекс, касаещи съдържанието на бюлетината. Това стана ясно на отчетната конференция на стру...
Необходима е проактивна политика за киберсигурност, а не реактивна такава. Това заяви лидерът на БДЦ д-р Красимира Ковачка, след края на Консултативн...
Световният ден на здравето – 7 април, рожденият ден на Световната здравна организация, има основна тема тази година – диабета. Заболяване, което засяг...
Над 500 души от цялата страна се събраха на национална конференция на партия Български демократичен център в София. На форума на бързо развиващия се л...
"Два са пунктовете, около които можем да имаме обща позиция по темата с ваксините. Първо, че ваксините внесени от Турция, получени чрез дарение, са бе...
Сред хората няма настроение за предсрочни избори. Няма да подкрепим вота на недоверие, защото създава риск от нестабилност, казва лидерът на БДЦ д-р...
Със започването на новата сесия на парламента е хубаво да си припомним, че следващият ден е ученик на предишния ден – написа на страницата си във фейс...
Красимира Ковачка
Време е да анализираме икономическите процеси, там е необходима реформа Ако не поставяме високи цели, няма да имаме и развитие на партията, казва Кра...
Председателят на партия "Български демократичен център" д-р Красимира Ковачка разговаря за въпросите по здравната реформа с проф. Франсоа-Ксавиер Швей...
Политическа партия Лидер вече ще се казва „Български демократичен център". Решението за това беше взето на провелия се днес трети редовен конгрес на п...
Д-р Красимира Ковачка е водач на листата на коалиция България без цензура за София-област. Като лекар има 3 специалности - по вътрешни болести, по кар...