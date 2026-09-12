Всичко за Красимира Ковачка

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БДЦ няма да се цепи

БДЦ няма да се цепи

Парламентарната група на Български демократичен център (БДЦ) остава единна. Това решение са взели съпредседателите на групата Красимира Ковачка и Свет...

07 юни | 16:57
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