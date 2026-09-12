Хората на ГЕРБ в ЦИК: Машини никнат като гъби след дъжд
Станахме свидетели на нещо, което внася съмнения как ще протекат в неделя изборите
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Станахме свидетели на нещо, което внася съмнения как ще протекат в неделя изборите
Той беше единственият кандидат за поста
Очаква се окончателното становище на Венецианската комисия
От 17 февруари всички електронни услуги са достъпни чрез криптографски протокол
Очаква се Ципов да положи клетва като народен представител в 44-то Народно събрание
Някои от участниците хвърляли камъни, димки и бомбички по органите на реда
Очакваме се по-засилен натиск от страна на имигранти по нашите граници. Това заяви пред БНТ зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. И изт...
Няма да има повишаване на цената на новите документи за самоличност след въвеждането на електронизацията. Това заяви заместник-министърът на вътрешнит...
Зоополицията тръгва у нас до Нова година. Тя ще бъде към МВР. Над 60 служители от всички областни дирекции на МВР вече са определени да разследват пре...
От началото на годината у нас са задържани над 17 000 нелегални имигранти. Това съобщи пред bTV заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Цип...
София. "По никакъв начин няма да бъдат намалени възможностите за пътен контрол.Организационните мерки на МВР са насочени за осигуряване сигурността на...
Юристът, който знае всичко, става дясна ръка на Веселин Вучков