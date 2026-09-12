Тежка интрига! С кого сгащиха Красен Кралев
След романса с Виктория Петрова
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След романса с Виктория Петрова
Какво се случва с двамата
Продължава скандалът между двамата
Ще издигнем човек, който да може да даде отпор на сегашния президент, каза бившият минисътр на спорта
Големият ремонт финансиран от ММС е за 150 000 лв
Изчакваме здравните власти да анализират ситуацията, обяви спортният министър
Киркоров излиза утре на полуфинал
Министрите Кралев и Ангелов обсъждат плана за имунизация
Сътресенията при "червените" се случват точно, когато се очаква да се направи съвместно дружество за стадион "Българска армия, заяви пред БНТ спортния...
Министър Кралев присъства на церемонията посветена на "Люби и Мичмана"
Церемонията се състоя в сградата на Министерството на младежта и спорта
В новия комплекс ще има 5 басейна
Председателят на БФСки Цеко Минев получи "Венец на победителя"
Проектът за комплекса ще струва 120 млн.евро
Церемонията ще се проведе в неделя
Министър Кралев приветства участниците
Изискването е да са картотекирани
Футболът ни от доста време се намира в незавидно състояние, категоричен спортният министър
Министър Кралев откри надпреварата
В момента уточняваме само детайлите, разкри министър Кралев