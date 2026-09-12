Човек на Радев в КС му даде надежда за референдум за еврото
КС отклони голяма част от въпросите на Радев във връзка с върнатото искане за провеждане на референдум
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КС отклони голяма част от въпросите на Радев във връзка с върнатото искане за провеждане на референдум
Грозев очевидно няма дори най-малка представа какви са основните научни постановки за същността и статуса на конституционната юрисдикция, заяви консти...
180 магистрати участваха във вота
Ще бъде докладчик по искане на съдия Владислава Цариградска
Историята показва, че подобен избор не е непременно край на политическата кариера
Атанасова беше избрана за конституционен съдия и напуска Народното събрание
Против освобождаването гласуваха от БСП и "Има такъв народ"
Неговият коментар
Цялото общество чака обясненията на кандидата за КС
Конституционният съд е замислен по-скоро като арбитър между институциите, каза конституционният съдия
Тя е народен представител в 48-ото и в 49-ото Народно събрание
Голяма новина от лидера на партията
Вдигат кандидатурата й за много важен пост
Този процес само би доказал неспособността на парламента да върши каквото и да е, каза конституционният съдия
ГЕРБ трябва да спечели президентските избори, за да не се разклати властта Заразихме се от неолиберализъм, който Европа вече отхвърля, казва Георги М...
Със 121 гласа "за", двама "против" и 12 "въздържали се" депутатите приеха процедурните правила за избор на конституционен съдия от квотата на Народнот...
В парламента трябва гласуват днес процедурните правила за предлагането и изслушването на кандидатите, както и за избора на конституционен съдия от кво...
Управляващите готови да подкрепят нов кандидат на СДС за конституционен съдия
София. Нов сигнал срещу кандидата за конституционен съдия Галя Гугушева е постъпил в правната комисия в парламента. Той е изпратен от пловдивчанина Ди...
София. Сигналите срещу новия кандидат за конституционен съдия Галя Гугушева отиват за проверка във Висшия съдебен съвет и Агенцията по вписванията. То...