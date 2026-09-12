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ГЕРБ даде Гугушева на ВСС

ГЕРБ даде Гугушева на ВСС

София. Сигналите срещу новия кандидат за конституционен съдия Галя Гугушева отиват за проверка във Висшия съдебен съвет и Агенцията по вписванията. То...

07 декември | 16:57
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