5 000 евро за първо дете
Предлагаме 5 години данъчна ваканция за младите специалисти, казва проф. Боян Дуранкев
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Предлагаме 5 години данъчна ваканция за младите специалисти, казва проф. Боян Дуранкев
Лявата формация у нас е Коалиция за България, казва Румен Петков
10-годишна програма за догонващо развитие предлага водачът на листата на Коалиция за България /АБВ/, кани всички кандидати за Брюксел на дебат
Лидерът на АБВ Румен петков обвинява БСП в лъжи
Върховният административен съд отказа да се произнесе по жалбата, подадена от БСП
Хората на Нинова обвиниха АБВ в кражба на име
Формацията ще бъде председателствана от лидера на АБВ Румен Петков
София. "Бих се радвал, ако България има еврокомисар като Сергей Станишев", заяви депутатът от Коалиция за България Борислав Гуцанов от ефира на „Денят...
"Коалиция за България" е изчерпана, правим "Нова левица" Страхил Ангелов, депутат от БСП - Г-н Ангелов, днес (б.р. понеделник) информационни сайтове...
София. "Не виждам проблем в редиците на БСП за това, че лидерът ни Сергей Станишев трябва да обърне сериозно внимание на ангажиментите си като президе...
София. Като полезен, прагматичен ход както за БСП, така и за европейското ляво, определи решението на лидера на БСП и ПЕС Сергей Станишев да стане евр...
София. От няколко дни управляващите обсъждат актуалните задачи пред властта, обяви Янаки Стоилов, депутат от Коалиция за България, по Нова ТВ. „След в...
Не е време за оставки, обяви Димитър Дъбов
Пловдив. Дясната политика, която се провеждаше в Европа през последните 10 години, доведе до изкривяване на основната ценност – социалното равенство....
Копривщица. Народните представители от Коалиция за България Корнелия Нинова и Деница Караджова, зам.-областният управител на Софийска област София Тор...
София. „Няма да обявим кои ще бъдат първите пет човека, които ще водят листата на БСП за евроизборите", заяви в „Здравей, България" по Нова ТВ Антон К...
Кърджали. Депутати от Коалиция за България проведоха приемна в Кърджали и изслушаха жалби на родопчани. „Сигналите са най-вече за имотни измами в Кърд...
София. "Трябва да призная, че имаше 7-8 души и от Коалиция за България, които не присъстваха при откриване на пленарното заседание", заяви пред журнал...
София. Коалиция за България подкрепя проекта за нов Изборен кодекс. Това каза председателят на Временната парламентарна комисия за изработване на коде...
Залогът са двамата секретари на БСП Евгени Узунов и Катя Николова