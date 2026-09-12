Радан Кънев защити Нинова, тя разбира за изгонените дипломати
Много пъти сме свидетели на агресивна чужда намеса в българската политика и икономика
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Много пъти сме свидетели на агресивна чужда намеса в българската политика и икономика
Ние нямаме стабилно правителство от две години, обясни Кънев
Ще се вземе решение дали общо или отделно ще се явят двете формации на парламентарни избори
Разпиляването на гласовете е вредно за България
Предизборната кампания започна твърде рано”, оплака се министърката
Не трябва да се приема нова конституция, а да се поправи сегашната, категоричен е той
Авторът на монумента е известният ямболски скулптор Петко Йорданов, директор на градската художествена галерия
ДСБ вероятно са осъзнали, че са направили грешка, смятат от ДБГ Реформаторите дават още един шанс на опозиционерите в редиците си да премислят решени...
„Историческият компромис" доведе до орязване на проекта за конституционни реформи и е причина да няма дълбока, радикална съдебна реформа. Това обяви п...
Докато двамата с Радан успокояваха страстите във Варна, реформатори и ГЕРБ се скараха в София Скандалите между съветниците от ГЕРБ и Реформаторския б...
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че рано тази сутрин Радан Кунев му звъннал, за да му честити победата. Цветанов каза, че "не трябва...
Нови искри между реформаторите и ГЕРБ Цветанов го скастри да не се прави на важен Конституционните промени пак предизвикаха искри в управляващата ко...
Ако компромисът не е възможен, значи и осем партиен парламент не е възможен., каза Радан Кънев пред журналисти в парламента. Рано тази сутрин започна...
Радан Кънев вярва, че със главния прокурор Сотир Цацаров ще постигнат консенсус за промените в конституцията. "Имаше страх, и то в добрия смисъл на д...
Нека да видим какво казах аз и какво казва г-н Дол, за да видим как грозно, не за първи път в историята на отношенията ни с ЕНП, е бил подведен. Това...
Двама министри имат проблеми с посоката на управление. Това мнение изрази съпредседателят на Реформаторския блок Радан Кънев пред "Дарик". Единият е ф...
"Големият дефицит на неговото предложение, липсата на обсъждане, прибързаното внасяне в парламента, липсата на диалог в мнозинството и опозицията беше...
София. Радан Кънев ще има нов колега в качеството си на съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок. Причината е, че Меглена Кунева...
Българската "десница", в лицето на г-н Борисов и ГЕРБ, иска увеличение на бюджетния дефицит до 7% и трупане на милиарди левове дълг. Това заяви лиде...