Всичко за Кънев

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Делчев от ДБГ укори Кънев от ДСБ: "Историческият компромис" е причина да няма дълбока съдебна реформа

Делчев от ДБГ укори Кънев от ДСБ: "Историческият компромис" е причина да няма дълбока съдебна реформа

„Историческият компромис" доведе до орязване на проекта за конституционни реформи и е причина да няма дълбока, радикална съдебна реформа. Това обяви п...

04 декември | 16:10
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Кънев: Има нужда от дълга

Кънев: Има нужда от дълга

"Големият дефицит на неговото предложение, липсата на обсъждане, прибързаното внасяне в парламента, липсата на диалог в мнозинството и опозицията беше...

25 февруари | 13:28
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