Шампиони влязоха в класната стая и вдъхновиха деца
Световни медалисти разказаха за пътя към успеха пред стотици ученици в София
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Световни медалисти разказаха за пътя към успеха пред стотици ученици в София
Кметът на Пловдив разпореди спешна проверка
Днес тя е най-посещаваната при специализирани ботанически турове
Версията на ръководството на училището
Край на бедственото положение
В класната стая може да се ползват и други електронни устройства
Целта на проекта е да се предостави допълнително пространство за дистанционно обучение
Това показа специално проучване
Вместо да забраняват нета, иновативните училища се възползват от него. Чинове и бележници останаха в миналото, директори правят часове по всичко
Петокласник от котелското село Кипилово е приет по спешност в сливенската болница след алкохолно натравяне. 12-годишното момче и съучениците му успели...
20 000 учат педагогика, а само 282 са влезли в класната стая Временни договори до лятото и изисквания за стаж са след клопките Съобщенията за масово...
Системата може да направи портфолио на всеки ученик Напоследък "умните" класни стаи навлязоха в доста училища. В повечето случаи става дума за оборуд...
Проектът помага на деца между 7 и 15 години да намират решения на проблемите в училище Представете си трамвай, който служи за класна стая, като има с...
По случай първия учебен ден Fibank (Първа инвестиционна банка) зарадва първокласниците от столичното 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов", като им подар...
Парче с близо 5 см дебелина падна от таван на класна стая върху две осмокласнички в час по английски език в Природо - математическа гимназия "Гео Миле...
Преди време ми разказваха история, случила се в едно от западащите професионални школа, в което заплатите и дори щатът на учителите всяка година висят...
София. Всички ученици днес отново се връщат в класните стаи след зимната си ваканция. Следващата ваканция, която ще имат ще бъде в началото на февруар...
София. Кметът на София Йорданка Фандъкова официално откри първата "смарт класна стая" в България в 23-о училище "Фредерик Жолио Кюри" в столицата. Уч...