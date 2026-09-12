Всичко за Класна Стая

Следете всички новини, анализи и коментари за Класна Стая. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Образование Общество Чудесата на България
Да зачеркнеш класната стая

Да зачеркнеш класната стая

Проектът помага на деца между 7 и 15 години да намират решения на проблемите в училище Представете си трамвай, който служи за класна стая, като има с...

12 октомври | 20:00
0 коментара
2073
Класната стая на Чичиков

Класната стая на Чичиков

Преди време ми разказваха история, случила се в едно от западащите професионални школа, в което заплатите и дори щатът на учителите всяка година висят...

30 юли | 6:00
0 коментара
13847