Шампиони влязоха в класната стая и вдъхновиха деца

Световни и олимпийски медалисти се срещнаха със стотици ученици в столичното 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“, където проведоха открит урок под мотото „Професия шампион“. Събитието събра деца от 1-ви до 10-ти клас и се превърна в силен урок по мотивация и упоритост. Инициативата имаше за цел да насърчи младите да вярват в себе си и да следват мечтите си. Срещата премина със силен емоционален заряд и активното участие на учениците.

Сред гостите бяха утвърдени имена в българския спорт - Симона Пейчева, Явор Янакиев, Иво Ангелов и Андрей Крайтор. Те разказаха за началото на своя път, за трудностите и за цената на успеха, като не скриха и по-леката, човешка страна на историите си.

Симона Пейчева впечатли децата с личен спомен от детството си, когато едва на 6 години, гледайки състезание по телевизията, си обещава, че един ден ще стане световен шампион. Тя сподели и за тежки моменти от кариерата си, включително участия в състезания въпреки сериозна травма.

Андрей Крайтор пък разказа с усмивка, че в началото мотивацията му да започне да тренира била съвсем практична - мечтата да си купи кола на 18 години, което предизвика усмивки сред учениците.

Срещата не се ограничи само до разкази. Децата също се включиха активно, излизайки на сцената, за да споделят свои спортни успехи и преживявания. Най-силният момент бяха въпросите от публиката, които дадоха възможност за откровен разговор за живота на професионалните спортисти.

След края на събитието десетки ученици се наредиха за снимки и автографи, превръщайки срещата в истински празник за младите почитатели на спорта.

Инициативата е организирана с идеята да приближи децата до спорта и да покаже, че зад всеки успех стоят постоянство, дисциплина и силен характер. Посланието на шампионите беше ясно - не е важно само да победиш, а да имаш смелостта да опиташ и да не се отказваш.

