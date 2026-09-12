Изкуственият интелект влиза в класната стая. Какъв е големият проблем
ИИ не заменя човека, а му помага да мисли по-бързо, казват български преподаватели
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ИИ не заменя човека, а му помага да мисли по-бързо, казват български преподаватели
Звезден актьорски екип се събира на екрана
Галин Цоков коментира и забраната на пропагандата на нетрадиционна сексуалност в училище
Системно се пренебрегват и омаловажават потребностите на децата и се жертват техните интереси, написаха в отворено писмо
Кувертите за баловете са по-скъпи с 10-15%, каза Асен Александров
Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев
Ще се съобразим с решението на здравните власти, каза Ваня Кастрева
Всичко зависи от това колко бързо ще се ваксинират учителите
По настояване на МОН в първия ден няма да се пишат отсъствия
И те ще се връщат поетапно
Ето ротацията на големите ученици
Връщат всички деца в малките училища - до 150 души
Ще учат децата как да си плащат налозите и да си правят бюджета
Засега вариантът е присъственото обучение за първите три класа да се възстанови за 2 седмици
Няколко сценария за редуването на присъствено и дистанционно обучение
МОН и здравните власти са на мнение, че приоритетно ще се върнат три класа
Условието е да няма влошаване на епидемиологичната обстановка
Има вариант и учениците от 1-ви до 4-ти клас да се върнат на дистанционно обучение
Написаха отворено писмо до министрите на образованието и здравеопазването
С отворено писмо от неформално обединение "Учители за безопасно образование"