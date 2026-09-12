Всичко за Кинтекс

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Приватизират ВМЗ и Кинтекс

Приватизират ВМЗ и Кинтекс

Дружествата от военнопромишления комплекс ВМЗ-Сопот и "Кинтекс" ще бъдат приватизирани през 2018 г. и 2019 г. Това е записано в проекта за средносрочн...

08 април | 6:30
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ДАНС влезе в "Кинтекс"

ДАНС влезе в "Кинтекс"

Агенти на ДАНС проверяват сделки на държавната оръжейна фирма "Кинтекс". Те проверват документация по сделки за износ на дружеството. Акцията е под на...

28 март | 15:25
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