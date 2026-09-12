Нова атака срещу Нинова. Какво вади бившият шеф на Кинтекс
Според него по-важният въпрос е не кога се е случило, а кой е извършил това
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Според него по-важният въпрос е не кога се е случило, а кой е извършил това
Димитров припомни, че ДАНС проверява и дъщерното дружество на компанията "Кинтекс"
Никола Стоянов не е подал сигнала за Кинтекс в ДАНС
Александър Михайлов бил едновременно и търговски директор в частна фирма
Той обвини Корнелия Нинова, че е харчила пари на икономическото министерство срещу него
Александър Михайлов от 2-3 месеца води спор на принципна основа с лидера на БСП
Държавното дружество внесе иск срещу Александър Михайлов на стойност почти 1 млн. лв
Искът е за причинени вреди от дейността му
Конкурсите обявени на 1 юли, само три дни се подават документи
В края на април Нинова нареди смяна на управителния борд на "Кинтекс"
Успокоиха синдикатите във ВМЗ, че Корнелия Нинова е обещала увеличение на заплатите
Утре ще решат дали да подведат под отговорност служители на фирмата
Действията на правоохранителните органи са във връзка с доклад на Агенцията за Държавна финансова инспекция, който е констатирал злоупотреби от сделки...
Правителството вкара ВМЗ и Кинтекс в забранителния списък за приватизация Цели се в Европа да чуят, че в България тормозят бежанците и не се справяме...
Дружествата от военнопромишления комплекс ВМЗ-Сопот и "Кинтекс" ще бъдат приватизирани през 2018 г. и 2019 г. Това е записано в проекта за средносрочн...
Емилиян Гебрев нашумя със скандали, оцеля, след като бил отровен Подозират, че държавната фирма е източвана чрез договори с "Емко" Агенти на ДАНС пр...
Агенти на ДАНС проверяват сделки на държавната оръжейна фирма "Кинтекс". Те проверват документация по сделки за износ на дружеството. Акцията е под на...