Всичко за Каварна Рок Фест

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Deep Purple разтърсиха Kavarna Rock

Deep Purple разтърсиха Kavarna Rock

Каварна. Вчерашният ден отбеляза края на тазгодишния Kavarna Rock 2013. Фестивалът продължи два дни, като успя да събере хиляди фенове и да представи...

03 юни | 12:14
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