Тежък рок в Каварна, джаз легенди в София
Тобиас Замет и страхотният му проект "Авантейжа" забиваха над два часа във втората вечер на "Каварна Рок Фест". Вероятно именно този мащабен пътуващ с...
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Тобиас Замет и страхотният му проект "Авантейжа" забиваха над два часа във втората вечер на "Каварна Рок Фест". Вероятно именно този мащабен пътуващ с...
Феновете на рока вече изпълват базите в Каварна и околностите на Каварна и тръпнат в очакване на нови емоции, след като часдт от тях посрещнаха по тра...
"Каварна рок фест" ще залее Северното Черноморие този уикенд, 2 и 3 юли. Последните новини около метъл фиестата са редът и часовете на излизане на бан...
Каварна рок фест ще има нова локация, съобщава в страницата на фестивала промутърската фирма организатор, като уточняват, че не се е стигнало до спора...
Заредени с много емоции хиляди фенове на рока вече са в очакване на Каварна рок фест 2016. Форумите изобилстват с емоционални изявления, като дори има...
Хиляди куфяха с "Юнисоник", "Камелот" и "Уидин темптейшън" на стадиона Хиляди фенове на твърдата музика изпълниха стадион "Каварна" за десетото юбиле...
Unisonic избраха фестивала за сбогуване със своя барабанист През последните два дни рок столицата на България не спира да посреща някои от най-големи...
В петък стартира 10-ото юбилейно издание на Каварна рок фест, за който кмета Цонев казва, че е едно от децата му и се радва, че в годините вече е укре...
Благотворителна инициатива в помощ на децата ще се проведе тази година по повод 10-годишнината на Каварна рок фест. Организаторите на фестивала съвмес...
Фойерверки за руснаците от "Алиса", Доро Пеш проговори на български в Каварна
"Честит рожден ден, Цонко", написаха Доро Пеш и "Аксепт" на кметъла Цонев .
Каварна. Вчерашният ден отбеляза края на тазгодишния Kavarna Rock 2013. Фестивалът продължи два дни, като успя да събере хиляди фенове и да представи...
Каварна. След „Аксепт" няма после. Нищо няма. Германската метъл машина буквално и брутално смаза с убийствено свирене над 8000 пощурели фенове на стад...
Каварна. През изминалата събота се състоя първата част от Kavarna Rock 2013. Фестивалът събра любителите на рок музиката със страхотни банди и оправд...
Добрич. Наскоро китаристът на Accept се сдоби с нова китара, наречена Flying Fortress, съобщават организаторите на предстоящото издание на Каварна Рок...
Добрич. На 1 юни музикантите от Deep Purple ще изпробват прелестите на голф игрището „Тракийски скали" край Каварна, в чийто апартаментен комплекс ще...