Сайтът на Канал 3 преустанови дейността си
По едноименната телевизия ще се въртят избрани повторения от любимите предавания
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По едноименната телевизия ще се въртят избрани повторения от любимите предавания
Информационната медия ще стартира не само с различна визия, но и с нова програма,
Още 3 телевизии и 4 радиостанции станах част от Нова Броудкастинг Груп
Радиостанциите са "Веселина", "Витоша" и "Експрес"
Акции на парче няма да се продават, обяви пред Илияна Беновска мажоритарният собственик на "сините"
„Беновска пита" започва акция „Пощенски плик" за избора на новия държавен глава. Защото, г-н Плевнелиев, ме е срам ,че физиономията Ви е на пощенски...
„Канал 3 също стана жертва на езика на омразата, след като г-н Делян Пеевски обяви намеренията си да придобие медията ни миналата година. Днес неговия...
Омразата само руши и не носи полза на никого, каза депутатът от ДПС Депутатът от ДПС Делян Пеевски се отказва от приключване на сделката по придобива...
Лицето на bTV Антоанета Илиева е новото лице на спорта в Канал 3. Журналистката, която в продължение на 15 години водеше спортните емисии на bTV, избр...
Когато си свикнал да наричаш клеветата разследване, страхът е огромен Или как истината, провокира „Биволъ" да атакува неаргументирано Канал 3 За еки...
Програмният директор на Канал 3 Ива Стоянова беше гост в предаването „Всяка сутрин", за да изрази позицията на телевизията спрямо изявлението на Радан...
"Канал 3" ще излъчи пряко битките, с които ще завърши супер турнира за аматьори по тенис "Шампионите", чийто организатор е агенция "ПИК". Първата срещ...
Канал 3 ще предложи на своите зрители нов четиричасов блок от новини и публицистика в праймтайма от 7 септември. Той ще започва с централна емисия нов...
Мачовете на ЦСКА ще бъдат предавани само в ефира на Канал 3. Това стана ясно от интервю на програмния директор на телевизията Ива Стоянова пред БЛИЦ....
Целта на Гриша Ганчев е да се възползва от енергията на "червения" клуб, за да получи така нужната му в момента обществена легитимация. Дори и за непр...
Едночасова среща между ръководствата на "Канал 3" и БФС се проведе днес, за да се сложи точка на спекулациите за тв правата за "В" група. Медията има...
Феновете на ЦСКА ще гледат изявите на любимците си безплатно. "Стандарт" научи, че "Канал 3" няма да товари зрителите с такси, каквито слухове се появ...
"Факторът Кошлуков" се завръща в телевизионния ефир. Предаването ще продължава два часа и ще се излъчва всяка петък вечер от 20 часа по Канал 3. Така...
Мис България 2012 - Габриела Василева е новото лице на Канал 3. Габи, която е дипломиран икономист от УНСС, ще е водещ на новините от утре, съобщиха з...
Канал 3 беше сред най-коментираните медии тази седмица. Причината е в рестарта на телевизията, която претърпя сериозен пожар на 9 декември м. г. Как с...