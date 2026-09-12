"Химко" разпределен на салфетка
Разкритието направи фараонът Иво Недялков
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Разкритието направи фараонът Иво Недялков
Заради необоснован политически натиск и медийна кампания: Отказвам се да участвам занапред в български бизнес проекти, обяви депутатът от ДПС Делян...
Продължаващата медийна кампания против мен е причина за решението ми, пише депутатът Депутатът от ДПС Делян Пеевски обяви преди минути, че се отказва...
Синдикът на „Химко" АД (н) Росица Томова не е извършила нарушения при обявяване на продажбата на активи на дружеството на 20.11.2015 г. Това показва п...
Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова заяви относно обвинението срещу бившия кмет на Стрелча в изнасилване на 16-годишно момиче, че прокура...
Председателят на КНСБ Пламен Димитров заяви в ефира на бТВ, че "има опити отново да се качат на главата на премиера Борисов със случая "Химко". "Въп...
Правосъдният министър Екатерина Захариева нареди проверка на синдика на "Химко". От правосъдното министерство съобщиха, че след като захариева се е за...
Министър-председателят Бойко Борисов сезира прокуратурата и Държавната агенция „Национална сигурност" по твърденията, изложени в писмо до него, от пре...
Измамник, представил се за съветник на премиера, забърка Бойко Борисов в скандал с "Химко". "г-н Богданов" поискал от US-компания 1 млн. евро рушве...
Намери се купувач на потъналия в разруха завод "Химко" ще бъде възроден. След няколко неуспешни опита за продажба, за потъналият в разруха и обявен в...
Враца. Стратегически инвеститори са заявили интерес към фалиралия торов завод "Химко" във Враца и чакат резултатите от изборите, за да обявят официалн...
София. Неизчистен юридически проблем е спрял държавата да участва в търга за активите на фалиралия врачански торов завод "Химко", каза по време на пар...
От евтиния газ на Азербайджан зависи възобновяването на производството на торовия завод
Враца. Вторият търг за "Химко" е обявен само ден след като на първия в сряда не се яви купувач. Това съобщи във Враца зам.-председателят на БСП Янаки...
Враца. Парите на държавата за рестарта на „Химко" да се дадат на Враца. Това е позицията на „Синьо единство", заяви заместник председателят на партият...
Държавата наддава на втория, защото цената пада с 6 милиона лева
Две дружества претендират за собствеността на завода, кандидати с пари още на са се появили
Въпреки жалбата търгът ще се проведе на 19 март
БЕХ анализира дали да възстанови производството в завода
Враца. „Химко" е на тезгяха. Синдикът на обявения в несъстоятелност торов завод Росица Томова поиска разпродажба на активите му. По силата на решение...