Всичко за Химко

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Възраждат "Химко"

Възраждат "Химко"

Намери се купувач на потъналия в разруха завод "Химко" ще бъде възроден. След няколко неуспешни опита за продажба, за потъналият в разруха и обявен в...

21 януари | 8:00
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„Химко" е обявен за продажба

„Химко" е обявен за продажба

Враца. „Химко" е на тезгяха. Синдикът на обявения в несъстоятелност торов завод Росица Томова поиска разпродажба на активите му. По силата на решение...

05 март | 12:07
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