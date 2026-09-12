Щатски губернатори в завера с демократите
Повечето от тях са представители на Демократическата партия
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Повечето от тях са представители на Демократическата партия
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Президентът призова за по-строги действия срещу насилието, докато протестите бушуват в цялата страна,
Направена е организация и са предприети мерки с цел превенция в случай, че има високи води вследствие на снеготопенето, каза министърът на екологията...
София. Председателят на подкомисията в парламента по усвояване на средствата от Европейския съюз Слави Бинев покани областните управители от Северозап...
Бойко назначи 24 областни управители, остави 4 от служебния кабинет
И АБВ настояват за три кресла Петима губернатори, но в най-големите области, са поискали реформаторите от Бойко Борисов. Десните притискат ГЕРБ за у...
Областният управител на Плевен Бойко Балтаков обикаля Боженци и Арбанаси Новият губернатор на Плевен ще се бори за трети Дунав мост. Архитект Бойко...
Нина Петкова носи торта за рождените дни на изоставени деца За пръв път от 1959 година насам, откакто Монтана съществува като самостоятелна област, в...
Стара Загора. Широко скроен юирст, с всестранни интереси в правото оглави Старозагорска област – така колегите от бранша коментираха назначението н...
Финансист от ВМЗ ще управлява Пловдив, бивш шеф в "Булгартабак" поема Благоевград Рокади в пет ключови области прави служебният кабинет начело с Геор...
Шампанско и съдебни дела след вота във Варна
София. 11 областни управители назначи правителството вчера. Юристът Илиян Йончев става областен на Плевен. "До края на годината ще сключа граждански б...
Стара Загора. Дама най-вероятно пак ще бъде областен управител на Стара Загора. Изненадващо най-много гласове на заседанието на областния партиен съве...
Стара Загора. Специална комисия от експерти към правителството ще пресява номинираните за зам.-министри и областни управители. Това съобщи старозагорс...
Разград. Адвокат Стоян Димитров да стане областен управител на Разград предлага местната червена структура. Ексдепутатът от ВНС, известен в юридическ...
Стара Загора „От медиите разбрах, че съм изключен от ГЕРБ", обяви в петък бившият вече старозагорски губернатор Недялко Недялков. Той се обадил на общ...
Бившият губернатор на Сливен предвижда принадлежността на наследника си
Стара Загора. Старозагорска област е на път да запише първия червен губернатор в най-новата си история. След демократичните промени тя бе в състава на...
Бивш областен остави 10 заръки на наследника си