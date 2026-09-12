Новото правителство с 5 приоритета за земеделието
София. По пет приоритета ще работи служебното правителство за развитие на сектор „Земеделие". Това обяви служебният министър на земеделието и харните...
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София. По пет приоритета ще работи служебното правителство за развитие на сектор „Земеделие". Това обяви служебният министър на земеделието и харните...
София. Директните субсидии за фермерите предизвикаха конфликт между представители на браншови организации и на министерството на земеделието по време...
София. Заявявам, че избора (за изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция -бел. ред.) е извършен без мое знание и съгл...
София. Срещу освободените от служба вчера Мирослав Николов, шеф на ДФ "Земеделие" и заместничката му Виолета Александрова има подадени към службите на...
Има опасност да изгубим половин милиард лева от парите от Европа, ако Държавен фонд "Земеделие" не започне бързо да плаща парите, които се полагат на...
София. Само пет члена от Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" са присъствали на заседанието днес. За съжаление не успяхме да съберем кворум...
София. Има много оплаквания към ръководството на Държавен фонд "Земеделие". В крайна сметка ще поискам от тях тези оставки, ако са достойни хора, тряб...
София. Не се очаква повишение на цената на хляба, увериха и производителите на жито и представители на големите браншови асоциации в областта на зърно...
София. „Животновъдството е символ на българщината и Третия национален събор на овцевъдите го доказва". Това каза министърът проф. Димитър Греков по вр...
Бургас. Новият факултет в структурата на университета „Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас ще е „Обществено здраве и здравни грижи" и в него ще се извър...
София. "В момента нямаме такива сведения за корекция на Програмата за развитие на селските региони. Имаме информация за задържане на такива средства,...
Земеделският министър проф. Димитър Греков, заместникът му Бюрхан Абазов и представители на най-големите браншови организации в агробизнеса днес ще об...
През последните 1-2 години в страната се наблюдава ръст на овцевъдството с 10 - 12 %
Земеделският министър проф. Димитър Греков ще даде старт като пререже лентата на тазгодишното издание на Международната селскостопанска изложба "Агра"...
Плевен. Пчеларството е много важен сектор за страната ни и неговото развитие е сред приоритетите на Министерството на земеделието и храните. Това заяв...
Добрич. "15 млрд. лева ще влязат в земеделието през новия програмен период", заяви министърът на земеделието и храните Димитър Греков при изненадващо...
Пловдив. Правната комисия към Дирекцията по земеделие в Брюксел днес ще даде отговор за референтния период за плащане на българските производители на...
Хасково. Истински цирк разиграха пред земеделския министър Димитър Греков фирми, които изкупуват ориенталски тютюн. Това стана по време на неговата из...
София. Около Коледа се предвиждат обстойни проверки на хранителните стоки, предназначени за празничната трапеза. Това обяви министърът на земеделието...
София. В първата десетдневка на декември ще бъдат разплатени 146-148 млн. евро агроекологични плащания. Това заяви министърът на земеделието и хран...