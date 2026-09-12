Всичко за Греков

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Чакат 30 000 гости на "Агра 2014"

Чакат 30 000 гости на "Агра 2014"

Земеделският министър проф. Димитър Греков ще даде старт като пререже лентата на тазгодишното издание на Международната селскостопанска изложба "Агра"...

03 март | 19:45
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Брюксел днес решава за тютюна

Брюксел днес решава за тютюна

Пловдив. Правната комисия към Дирекцията по земеделие в Брюксел днес ще даде отговор за референтния период за плащане на българските производители на...

05 февруари | 8:00
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