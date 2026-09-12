Сюрприз на границата! Яки глоби
Граничарите връчват шифове на КАТ
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Граничарите връчват шифове на КАТ
Коментарът е по повод високия обществен интерес към случая
Инцидентът стана на границата ни край Резово през 2008 година
Супер скандал на границата
Гръцките граничари за пореден път изтласкали нелегалните мигранти обратно към Турция
Документът засяга случаи на нелегални връщания на хора обратно през границата
Те са обвинени за смъртта на турски бракониер край Резово преди 12 години
Арестът е станал при предаване на част от сумата
Техни вещи са били демонстративно изгорени пред очите им
Българската армия е готова да се включи със състав до 1000 души и до 140 единици техника
Граничните полицаи забелязали вчера следобед лекия автомобил „Ауди комби" между селата Сладун и Студена. Подали му сигнал за спиране, но шофьорът не с...
Гранични полицаи задържаха 40 афганистанци, 11 пакистанци и 5 сирийци при опит да преминат българо-сръбската граница, съобщиха от пресцентъра на ГД "Г...
На входа на България от към Сърбия при град Брегово бе открит скромен паметник на загиналите граничари, съобщиха от общината. Тя изразява почитта на...
Запасни офицери, били някога на служба по границата, са готови да предават знанията си и да обучават доброволческите отряди в Тополовград за противоде...
Ще спят в стари застави в селата Петрич и Тополница, другите идват от Благоевград Страната ни е готова на бърза и адекватна реакция, каза премиерът Б...
Турските граничари постоянно нападат сирийските бежанци, които се опитват незаконно да преминат сирийско-турската граница. Това пише британският вестн...
Ще се ускори репатрирането на афганистанци и пакистанци ЕС ще прати над 400 граничари на границите си със Западните Балкани и ще разположи още кораби...
400 граничари ще бъдат изпратени следващата седмица на територията на Западните Балкани, за да помогне срещу бежанската криза. За това пише в проект н...
Ордени за тримата граничари, които спряха нахлуването на 54 нелегални афганистанци, искат стотици българи. Предложението направи шефът на НИМ проф. Бо...
Граничните полицаи, коти взеха подкуп за мигранти, остават в ареста, предаде БГНЕС. Веско Арсов и Бисер Иванов, гранични полицаи от ГПУ-Калотина, бях...