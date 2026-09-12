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Искат ордени за граничарите

Искат ордени за граничарите

Ордени за тримата граничари, които спряха нахлуването на 54 нелегални афганистанци, искат стотици българи. Предложението направи шефът на НИМ проф. Бо...

17 октомври | 7:15
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