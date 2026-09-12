Всичко за Георги Пирински

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Аристократът на "Позитано"

Аристократът на "Позитано"

Дядото на Пирински построил часовниковата кула в Банско Той е еталон за дипломация. Аристократ по произход, но и по характер. Георги Пирински е от со...

15 май | 20:05
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