Пирински нападна актива на БСП, посочи гибелта на партията
БСП не може да продължи така да се срива от избори на избори
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БСП не може да продължи така да се срива от избори на избори
Не харесва подхода за голяма коалиция
София. Какво ще се избира и кого ще избираме са много по-важни въпроси, отколкото как, кога и дали, заяви евродепутатът от БСП Георги Пирински по "Дар...
Пловдив. „Много се радвам да видя как млади хора спортуват и развиват една прекрасна страст - към най-популярната игра футбола". Това каза кандидатът...
Дядото на Пирински построил часовниковата кула в Банско Той е еталон за дипломация. Аристократ по произход, но и по характер. Георги Пирински е от со...
Благоевград. "Настоящото правителство води успешна социална политика, а настроенията в обществото сега са да не се върне предишното управление на влас...
Благоевград. Предстоящите избори за европейски парламент на 25 май са от изключително значение за начина, по който Европа и страната ни ще се разви...
Радомир. "Десните подмениха социалните дейности на Европа и се насочиха към засилено икономическо управление, чрез орязване на бюджетите на държавите,...
Седем български манастира носят името на светия великомъченик Георги Победоносец. Шест от тях са на територията на нашата страна, а седмият е в Атон....
Баня. „Тези избори се коментират в контекста на това кой ще е първи, кой – втори, коя партия колко представители ще има в ЕП, анализира предизборната...
Баня. С жителите на град Баня се срещна кандидатът за евродепутат от КБ Георги Пирински снощи. Близо два часа продължи разговорът на европейска темати...
Мястото на ГЕРБ е в парламента, твърди вторият в БСП