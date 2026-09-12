БСП на бунт срещу Кьовеши! Издига отново арестувания кмет
Местната структура на червените излиза на протест
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Местната структура на червените излиза на протест
Разследването е за измама със субсидии по проект за повишаване на енергийната ефективност
Жители на Генерал Тошево протестираха днес срещу продължилото над три седмици дни на безводие в квартал "Пастир" и мудната реакцията на институциите
Квартал "Пастир" ще остане още няколко дни без вода заради замърсяването с пестициди
Освен община Генерал Тошево и водещата община от Румъния,Михаил Когълничану, другите четири общини са от Турция и Молдова
Районен съд Генерал Тошево осъди на осем години и половина 22-годишния рецидивист Емил Р. за опит за изнасилване на възрастна жена, съобщиха от пресце...
За своя професионален празник - 7 април, работещите в лабораторията на Медицинския център в Генерал Тошево се сдобиха с нов хематологичен анализатор,...
Всеки последен работен ден от месеца кметът и неговият екип в Генерал Тошево ще отговарят на въпроси и предложения на граждани от общината, съобщават...
Мюзикълът "Уестсайдска история" на Държавна опера в Бургас гостува на сцената на читалище „Светлина – 1941" в Генерал Тошево на 1 декември от 18 часа....
Ново инвестиционно намерение в размер на 3 млн. лв. е заявено в община Генерал Тошево, съобщиха от добруджанското кметство. Намерението на инвеститора...
Фирмата "Птици Василево" ЕООД е подала инвестиционно предложение в добруджанската община Генерал Тошево за изграждане на модерна птицеферма на територ...
10 абитуриенти от община Генерал Тошево, сираци и полусираци, ще получат по 200 лв. еднократна финансова помощ по случай завършване на средното си обр...
Чисто нова голяма детска площадка със съоръжения за игра радва децата на добруджанския град Генерал Тошево. Придобивката за най-младите жители на град...
Добра събираемост на местните данъци и такси отчитат от добруджанската община Генерал Тошево. До 31 март в хазната на общината са постъпили над 597 хи...
Добрич. В четвъртък вечерта след 19 часа ТИР с румънска регистрация е аварирал по пътя Добрич - Генерал Тошево посока границата с Румъния, съобщават о...
Добрич. Общинската администрация в Генерал Тошево е подготвила Правилник за финансиране на ин витро процедури, който предстои да бъде представен на се...
Добрич. Библиотеката към читалище "Светлина – 1941" в добруджанския град Генерал Тошево стартира инициатива за първи път сред жителите на градчето - "...
Добрич. Трети ден екипи на пътна полиция дежурят и отбиват движението по пътя Генерал Тошево - границата Кардам, където в съботната вечер заради несъо...
Добрич. Община Генерал Тошево и църковното настоятелство при храм "Св. великомъченик Димитър" за поредна година стартираха кампанията си "Благотворите...
Добрич. Тийнейджър на 17 години от Добрич загина на място при тежка катастрофа по пътя Генерал Тошево - Добрич, съобщи ОД на МВР. Трагедията се разигр...