Всичко за Генчо Начев

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18 стъпки за здравна реформа

18 стъпки за здравна реформа

Проф. Генчо Начев, директор на УМБАЛ "Св. Екатерина" За никого не е тайна, че здравната система в България е в продължаваща и задълбочаваща се криза...

01 октомври | 20:05
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