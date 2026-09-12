Нов скандал! Колко пари е прибирал проф. Генчо Начев
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Специална пресконференция по този казус
Проф. Генчо Начев каза кои е наложително да се ваксинират
Това зависи от ваксините, които ще влязат в България, каза професорът
Сърцето е следващият орган след белия дроб, който се уврежда от коронавируса, каза професорът
Поредна измама с името на прочут медик.
Това каза директорът на УМБАЛ „Света Екатерина“ проф. Генчо Начев
Състоянието му не била тежко
Той е приет във ВМА преди няколко дни
Това е алтернативен метод на транскатетърно поставяне на клапи
Бяха разхлабени прекалено рано и последствията са налице, каза водещият кардиохирург
Това споделя в интервю за "Телеграф" шефът на болница Св. Екатерина
Пандемията има и положителни измерения, смята професорът
Има пътеки, които не са променяни от 2000-2001 г. досега, споделя проф. Генчо Начев
75% от хората изразяват недоволство от това как се харчат парите им в НЗОК
Изпълнителният директор на болница "Св. Екатерина" и председател на "Българско дружество по кардиохирургия" проф. Генчо Начев заяви в ефира на БНТ, че...
Проф. Генчо Начев, директор на УМБАЛ "Св. Екатерина" За никого не е тайна, че здравната система в България е в продължаваща и задълбочаваща се криза...
София. "Парите за здраве до края на годината няма да стигнат", такава прогноза направи пред БНТ директорът на болница „Св. Екатерина" проф. Генчо Наче...
Борбата между болниците е за всеки пациент, приемат и здрави хора