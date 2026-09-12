ЕРП-тата с предложения за купуване на ток по пазарни цени
Различните възможности за купуване на ток по пазарни цени както от стопанските, така и от битовите потребители бяха представени от трите електроразпре...
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Различните възможности за купуване на ток по пазарни цени както от стопанските, така и от битовите потребители бяха представени от трите електроразпре...
Проверка на готовността на ЧЕЗ за работа в зимни условия направи в Кюстендил енергийният министър Теменужка Петкова с екип от министерството. "Провер...
След 6 септември екип от експерти, начело с енергийния министър Теменужка Петкова, ще започнат проверки на трите ЕРП-та в страната. "Инвестиционната п...
Без инвестиции в електропроводите всяка стихия ще ни оставя без ток Три-четири дни без ток. Стотици населени места, десетки хиляди семейства. Днес, в...
София. Всички електроразпределителни предприятия ще бъдат проверени, обяви пред журналисти в парламента енергийният министър Теменужка Петкова. „Към...
Абсолютен умисъл са двете сметки за ток, пак се готвят протести, предупреди премиерът 10-15 милиона трябва да са глобите за ЕРП-тата, които нанасят п...
София. Председателят на ДКЕВР Светла Тодорова заяви в ефира на БНТ, че цената на тока трябва да се увеличи. Това обаче няма да стане през първите месе...
София. Депутатите от парламентарната група на Патриотичния фронт искат отнемане лицензите на енергийните дружества. Това съобщи бТВ и уточни, че сред...
Цялата регулаторна и нормативна база за ЕРП-тата трябва да бъде променена, а не само да се въвежда повишаване на санкциите за ЕРП-тата при надвишени с...
Хасково. Долната граница на санкцията за ЕРП-тата, които не спазват разпоредбите закона и издават двойни фактури да скочи десет пъти. Това ще предложи...
Наказания на ЕРП-тата, ако дават фактура за над 30 дни София. Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира за сметките за ток. Повод бе п...
София. По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов започва проверка на отчитането на месечните сметки за ток. Това става ясно от стенограма...
София. Омбудсманът Константин Пенчев не изключва зимата отново да има протести заради тока, тъй като не вижда с нищо да се е подобрило положение по от...
София. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябва да реши до края на юли дали ще наложи санкции на трите енергоразпределителни дружества за нар...
София. Най-много с 2,8% може да се повиши сметката за ток на най-малките фирми, които ползват енергия на ниско напрежение по регулирани цени, определе...
Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД Безвремието в политическото управление на страната, заедно с все п...
София. Временната анкетна комисия, която трябва да проверява контактите на президента Росен Плевнелиев с шефовете на ЕРП-тата, ще проведе първо заседа...
София. "Не сме политически зависими, не натискаме цените на тока надолу, те се запазват на същото ниво", заяви председателят на Държавната комисия за...
Ще се преразглеждат договорите с ВЕИ-та и американските ТЕЦ-ове, казва Еленко Божков София. Вече няколко месеца тече процедура по отнемане на лицензи...
София. Задържането цената на тока е помогнало за пренасочване на средства от големите корпорации към обикновените хора. Това съобщи депутатът от БСП А...