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Предизвестен апокалипсис

Предизвестен апокалипсис

Без инвестиции в електропроводите всяка стихия ще ни оставя без ток Три-четири дни без ток. Стотици населени места, десетки хиляди семейства. Днес, в...

10 март | 6:50
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