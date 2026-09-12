Лечева: Електронното правителство намалява корупцията
Предвидимото законодателство е задължително за развитието на България, каза кандидатът на "БСП за България"
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Предвидимото законодателство е задължително за развитието на България, каза кандидатът на "БСП за България"
Почти въведохме електронното правителство
Проблемът с бездомните кучета и електронното правителство бяха основните теми на редовната седмична среща с кметовете на кметства на територията на о...
Разработват стратегия за киберсигурност на информационните потоци Бургас. Министерски съвет прие пътната карта за електронно управление на изнесеното...
Време е да се сложи край на поръчковото законодателство, смята бизнесът
Орешарски: Икономиката ни мина успешно през кризата
София. 1,8 млн. лв. са необходими за хардуер и софтуер за административното обслужване по електронен път. Това съобщи Галя Иванова от транспортното ми...
Електронни услуги ще пестят време и пари на фирмите
Строителното министерство предлага 4 услуги в нета
Работа на парче спъва над 10 години проекта, казва министърът за електронното правителство