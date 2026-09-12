Всичко за Досие

Следете всички новини, анализи и коментари за Досие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Здраве Политика
Децата с досие за грамотност

Децата с досие за грамотност

Българските ученици вече ще имат портфолио за степента си на грамотност. Това е заложено в план на МОН за прилагане на Стратегията за грамотността, ра...

11 май | 19:45
0 коментара
26330
Мъж се обеси заради Шуми

Мъж се обеси заради Шуми

Служител на швейцарската транспортна фирма "Рега" се обеси в килията си. Мъжът, чието име се пази в тайна, бе обвинен, че е откраднал медицинското дос...

06 август | 17:35
0 коментара
10580
Всяко дете с досие в нета

Всяко дете с досие в нета

Всяка стъпка на ученици и учители се документира в електронен вариант. Отскоро и децата, и техните преподаватели в повечето школа са длъжни да си създ...

30 септември | 6:10
0 коментара
35300