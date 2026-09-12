Душманинът на Киър Стармър свързан с руското разузнаване?
„Проект Риба“ сочи Питър Манделсън като голям успех на руските служби, но не представя доказателства, че е шпионирал
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„Проект Риба“ сочи Питър Манделсън като голям успех на руските служби, но не представя доказателства, че е шпионирал
Очаква се данните да станат достъпни до края на юли
„Всичко ще бъде разкрито“, заяви той
Как с депутатска заплата се супамат палати за милиони?
Над 100 души са получили съдействие
Създаден е Единен портал за електронни услуги
Ще поглеждаме какви налози са платили партньорите ни в бизнеса Фирмите много по-лесно ще може да проучват бизнес партньорите си, а банките да проверя...
Българските ученици вече ще имат портфолио за степента си на грамотност. Това е заложено в план на МОН за прилагане на Стратегията за грамотността, ра...
Няколко големи имена на българския спорт бяха разкрити като агенти на бившата ДС от Комисията по досиетата. Проверката (решение 2-451 от 21 януари 201...
Служител на швейцарската транспортна фирма "Рега" се обеси в килията си. Мъжът, чието име се пази в тайна, бе обвинен, че е откраднал медицинското дос...
София. ПГ на ГЕРБ ще инициира широк граждански дебат във връзка с внесените от БСП и Атака промени в Закона за досиетата, става ясно от отворено писмо...
Всяка стъпка на ученици и учители се документира в електронен вариант. Отскоро и децата, и техните преподаватели в повечето школа са длъжни да си създ...
Социолог твърди, че е бил в нелегалното ВКР, в комисията за досиетата нямат такива данни