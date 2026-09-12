Голяма промяна с донорството. Нови декларации
Поправката е на обществено обсъждане
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Поправката е на обществено обсъждане
Той е хибрид, който смесва игрално и документално кино
Тръгна от НИМ и приключи пред Народното събрание
Полицията е разбила престъпна група, в която участват лекари и други медицински лица
Туристка изпадна в мозъчна смърт, близките й дариха органи
У нас за трансплантация чакат 1145 граждани
Преди началото на заседанието карта попълни премиерът Бойко Борисов, който заяви, че подкрепя инициативата
Наши лекари ще учат във Виена за трансплантации
Даряването на органи по "подразбиране" е недопустимо, мозъчната смърт трябва да се докаже чрез експертни изследвания, е позицията на Светия Синод
Миналата седмица България за пореден път се включи в Европейската седмица на донорството. Нейната цел е да популяризира тази благородна кауза, в която...
64-годишна жена даде шанс за живот на двама българи. На 4 септември тя изпада в мозъчна смърт в плевенската болница "Д-р Георги Странски". Въпреки теж...
Нови правила за работа при донорска ситуация ще обсъждат днес координатори по донорство от цялата страна, предаде БНР. По данни на Изпълнителната аге...
София. Седмицата на донорството стартира в Световния ден на донорството днес. От 11 до 19 октомври Агенцията по трансплантация и 20 пациентски и медиц...
Лекарите не чакат стимули, а уважение за труда си, казва д-р Мариана Симеонова Тази събота - на 11 октомври, отбелязваме Европейския ден на донорство...
Съгласието да се декларира приживе, предлага координаторът д-р Пламен Маринов Трудно ли е да убедиш хората, че донорството е важно и защо няма повече...
Сливен. Донор създаде уникален клип в помощ на Обществения съвет за подкрепа на донорството в Сливен. Създателят се казва Антони Пондалов. Миналата г...
София. Приблизително 40 000 жени в Българи имат нужда от донорска яйцеклетка, за да станат майки. Те са на възраст между 25 и 45 години, но са със сер...
София. Със шествие в центъра на столицата ще бъде отбелязан Европейският ден на донорството днес. От 17 ч. в Парада на донорството ще се включат пацие...
Здравният министър застана зад пълната забрана за пушене
Сега 70% от близките отказват даряването в случай на мозъчна смърт