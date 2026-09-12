Бевърли хилс в Пирин: Село се прекръсти заради нови къщи
Строителен бум въпреки кризата
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Строителен бум въпреки кризата
Все още не се знае какво гори
Село Долно Осеново отбеляза своя празник на 24 юни. Населеното място празнува винаги в последния петък на месец юни. Над 650- килограмов бик принесо...
Само едно училище не отвори врати в понеделник заради усложнената зимна обстановка в Пиринския край. Неочаквана ваканция получиха стотици деца в симит...
Долно Осеново
Гурбетчии пращат редовно пари и спасяват от недоимък близките си в симитлийското село Долно Осеново. В селището няма фамилия без емигрант, а семейства...
1600 жители на симитлийското село Долно Осеново живеят в страх, че може да останат откъснати от света. Активирано от дъждовете свлачище отнесе подпорн...
Никой в симитлийското село Долно Осеново не е усетил земетресението, което разлюля района в 06,33 часа в четвъртък сутринта. Няма място за никаква тре...
Никой в симитлийските села Горно и Долно Осеново не е усетил земетресението с магнитуд 3 по скалата на Рихтер. Трусът е регистриран край село Горно Ос...
Липсата на алтернатива прати и тази пролет почти всички жители на симитлийското село Долно Осеново в тютюневите ниви. Хората вече засадиха лехите и се...
С широки усмивки, сърцати желания и пожелания, с много добро и с розови фланелки малчуганите от детската градина в село Долно Осеново се включиха в ин...
Земни маси пометоха подпорна стена и блокираха пътя за с. Долно Осеново Благоевград. Огромно свлачище затрупа единствения път към симитлийското село...
Благоевград. Жителите на симитлийското село Долно Осеново празнуват Размазан Байрам, но и не забравят да се трудят на тютюневите ниви. Много от тях се...
Благоевград. Нова забавачка е подаръкът за децата в симитлийското село Долно Осеново по случай 1 юни – Ден на детето. Малчуганите бяха в неочаквана и...
Благоевград. Край на неочакваната и дълга цели 8 месеца ваканция за децата в симитлийското село Долно Осеново. Забавачката отваря врати отново утре,...
Благоевград. До 1 месец приключва укрепването на опасно свлaчище, което тормози повече от 2 години над 1600 жители на село Долно Осеново. В момента се...
Благоевград. 1600 души в симитлийското село Долно Осеново си отдъхнаха, след като започна укрепването на пътя край селището. Шосето е единствената вр...
Благоевград. Нова година – нов гурбет. Този късмет „изтеглиха" стотици тютюнджии от Пиринския край. Те се стягат за гурбет след падането на ограничени...
Благоевград. Десетки тютюнджии от симитлийското село Долно Осеново се стягат за гурбет. И те ще поемат зад граница по примера на стотици свои съселяни...
Благоевград. Работилницата на Дядо Коледа в симитлийското село Долно Осеново приюти десетки деца от селището. С много любов и въображение малчуганите...