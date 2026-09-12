Как липсата на ценности превърна децата във вълци
Дистанционното обучение и социалната изолация допълнително стресираха учениците
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Дистанционното обучение и социалната изолация допълнително стресираха учениците
Какви правила да спазвате когато общувате онлайн
Няма да се изисква зелен сертификат за децата между 12 и 18 г.
Дистанционното обучение издълба яма в знанията на децата и отвори ножицата за социални неравенства
Консултирах хлапета, които при първия локдаун спряха да излизат от къщи от страх, казва психологът Иван Игов в интервю за вестник СТАНДАРТ
Намаляват умствените им способности, коментират педагози
Около 80-90% от преподавателите са за присъствено обучение
Ножицата между учениците се разтваря от липсата на достатъчно устройства и/или на интернет, както и на възрастен в семейството, който да помага
Компаниите ще осигурят 30-дневен безплатен тестови период до образователната платформа за всички нови потребители
При престой вкъщи децата губят мотивация и не учат, твърди Асен Александров
Темата за дистанционното обучение продължава да е актуална и през тази година
Колегите се отдръпват от ваксинирането, казва Диян Стаматов
Постът предизвика десетки коментари сред останалите участнички в социалната група
Учителите, които водят допълнителни уроци ще получават по 15 лв на час
Такова мнение изразиха те пред БНР
Идеята за онлайн обучението у нас заприлича на една популярна навремето игра
Това важи от 6-ти до 12-ти клас
Те изпратиха писмо до премиера, здравния и образователния министър
Ще носят ли децата маски и в час?
Процедурата не работи, трябва да чакате поне двайсет на сто от хлапетата да се заразят