Всичко за Димо Гяуров

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Син бойкот за Петър Стоянов

Син бойкот за Петър Стоянов

София. Ден след като СДС издигна кандидатурата на Петър Стоянов за конституционен съдия, депутати от Синята коалиция скочиха срещу нея. Няма да првевъ...

21 ноември | 12:32
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