Димо Гяуров видя голям проблем със сигурността
По думите му действително е имало данни за заглушаване на сигнала, което се случва често в Черноморския регион
Следете всички новини, анализи и коментари за Димо Гяуров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По думите му действително е имало данни за заглушаване на сигнала, което се случва често в Черноморския регион
Имаме клетки у нас. Журналисти също са част от тях
Палестинска държава няма да се появи, заяви Димо Гяуров
По думите му при такива инциденти е трудно да се стигне до обосновани изводи
Ако светът не успее да спре Кремъл в Украйна, Кремъл ще увеличи амбициите си в света
Няма нищо скандално в това, че Лавров ще прелети над нашето пространство
Българският държавен глава бе слаб, изглеждаше слаб и аргументите му бяха слаби
Цялата сага в прокуратурата е обидна и срамна за български граждани
Борисов направи невъзможно предложение. Той постави каруцата пред коня
Димо Гяуров коментира и възможно ли е Путин да използва ядрено оръжие
Нужна е дълбока промяна в НСО, смята Димо Гяуров
София. Разходите за опазването сигурността на вече бившия лидер на ДПС Ахмед Доган са 2,5 - 3 млн. лв. на година. Това обяви пред Нова телевизия бивши...
Кабаиванов изгони трима, Гяуров му поиска главата
Обмислят изключване на Димо Гяуров и Мартин Димитров
София. Ден след като СДС издигна кандидатурата на Петър Стоянов за конституционен съдия, депутати от Синята коалиция скочиха срещу нея. Няма да првевъ...