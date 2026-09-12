Откриха паметна плоча на Михалевски на Водното огледало в Кърджали
Паметна плоча на Димчо Михалевски бе открита на Водното огледало в Кърджали. Така неговите приятели и гражданите на Кърджали отдават почит към отишлия...
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Паметна плоча на Димчо Михалевски бе открита на Водното огледало в Кърджали. Така неговите приятели и гражданите на Кърджали отдават почит към отишлия...
Кърджали единодушно гласува да бъдат удостоени посмъртно със званието „Почетен гражданин на Кърджали" екс зам. -министърът на регионалното развитие Ди...
Смолян. Футболен турнир в памет на Димчо Михалевски се провежда в доспатското село Змейца. Това съобщиха от пресцентъра на БСП-Смолян. Инициативата за...
4 часа опашки пред църквата в Кърджали, хиляди го изпратиха
Кърджали. Хиляди граждани на Кърджали и цялата страна се простиха днес с народния представител от „Коалиция за България" Димчо Михалевски. Поклонениет...
Кърджали. Днес в църквата "Св. Георги" в Кърджали от 12.00 ч. до 15.00 ч. ще се състои поклонението пред тленните останки на народния представител от...
София. Депутатът от "Коалиция за България" Димчо Михалевски почина след тежко боледуване. Депутатите прекратиха заседанието на парламента и по предлож...
София. "Не е важно дали ще мине вотът на недоверие", каза Владислав Горанов от ГЕРБ в студиото на бТВ в дебат с Димчо Михалевски от БСП. "Нито едно пр...
София. Депутатът от Коалиция за България Димчо Михалевски заяви в ефира на ТВ 7, че ремонтните дейности по магистралите "Тракия" и "Хемус" трябва да б...
София. Всяка строителна фирма ще има таван за обема на обществените поръчки, които може да изпълнява едновременно. Това е една от мерките, с които мож...
Ардино. За втора поредна година депутатът от „Коалиция за България" Димчо Михалевски организира ифтар - благотворителна вечеря за мюсюлманите от район...
За и против актуализацията на бюджета - такъв дебат се разгоря вчера паралелно вън и вътре в парламента. Докато депутатите обсъждаха промените в плена...
София. В следващите дни ще има смяна на шефа на Агенция "Митници", съобщи депутатът от Коалиция за България Димчо Михалевски пред БНТ. Той отчете, че...
София. Днешните действия на представители на ПП ГЕРБ, които са премахнали сигнализационните знаци на АМ "Тракия", са неприемливи от обществена гледна...
София. „Трябва да дадем една година на кабинета, после да направим избори заедно с тези за Европейския парламент, нямаме още решение по този въпрос, н...
София. 82 закона в строителния бранш трябва да бъдат променени заради разделянето на регионалното министерство на две ведомства и създаването на ново...
София. „Освен към нашите симпатизанти, към хората, които са гласували за всички депутати тук, трябва да поискаме прошка от българския народ". Това каз...
Павлова: Мораториумът отваря вратички за узаконяване на какво ли не
София. След като министерствата се поемат от експерти, властта на партиите ще се прокарва през зам.-министрите, научи "Стандарт" от политици. Вторият...
Бургас. "България се нуждае от спасителен план за най-уязвимите и ние ще започнем незабавно изпълнението на му." Това заяви в телевизионен дебат по БН...