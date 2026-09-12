Водна драма до село Прибой, овладяха я
Населеното място бе наводнено след като придошлите води скъсаха дига на река Струма.
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Населеното място бе наводнено след като придошлите води скъсаха дига на река Струма.
Шламохранилището съдържа отпадъци от дейността на ТЕЦ "Република"
Събарят я по нареждане на министър Ангелкова
Понякога природата е по-силна от нас. Не можем да спрем дъжда, нито скатните води. Този водоем го държим за поливане на земеделските земи, дори не е б...
Ниви под вода заради скъсана дига на водоем Пропуск на „Напоителни системи" доведе до наводнението, каза зам.-кметът на Петрич Минка Салагьорова Скъ...
Водите на река Места са скъсали голяма дига край град Хаджидимово. Залети са около 50 декара земеделски земи, напълно е разрушен основен земеделски п...
В следобедните часове в сряда кметът на община Добричка е подал сигнал, че се е скъсала предпазната дига на язовир в добричкото село Плачидол. Заради...
Кметът на Гълъбово Николай Тонев заяви, че дигата на река Съзлийка вече е напълно изградена. Тонев се срещна с областния управител инж. Георги Ранов...
Екипи не спират да укрепват мястото, засега ситуацията е овладяна, каза кметът на града Владимир Москов Буйните води на река Места отнесоха защитната...
На 10 метра от нея има газопровод, положението е критично, каза общинският кмет Емил Илиев Критично е състоянието на предпазна дига на брега на река...
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов направи инспекция на подкопания жп мост край петричкото село Митино в четвъртък. Заедно с него бе и...
Комисия от експерти на различни институции, назначена със заповед на старозагорския областен управител, до дни трябва да установи нанесените щети от с...
Хасково. Три години след трагедията в харманлийското село Бисер, когато в мътните талази на спукалия стената си язовир Иваново шестима намериха смъртт...
Стара Загора. Продължава израждането на защитна дига край р. Тунджа, която в началото на декември излезе от коритото си и потопи къщи и дворове в стар...
Стара Загора. Станимир Томов, жител на бедстваща вече седмица Раднево, е рискувал живота си при укрепване на дигата на р. Сазлийка в кв. Гипсово. Това...
Гълъбово. До два дни може да бъде възстановено електрозахранването в Гълъбово. Край подстанцията ще бъде изградена защитна дига, след което ще бъде из...
Скъса се стената на язовир „Черни връх", областта е в бедствено положение Обстановката след наводнението в Бургас се усложнява. Преди минути бе свика...
Димитровград. Скъсана е дигата на река Марица край димитровградското село Райново. Огромни площи земеделска земя са под вода, има и евакуирани хора, а...
Варненци се жалват от трето дере убиец Варна. "Дигата на улица "Моряшка" не е правилно оразмерена. Това е причината". Така кметът на Варна Иван Портн...
Хасково. Денонощно наблюдение при скъсана от преди проливните дъждове дига на р.Тунджа край с.Срем, Тополовградско, е разпоредил областният управител...