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Пазят скъсана дига до с. Срем

Пазят скъсана дига до с. Срем

Хасково. Денонощно наблюдение при скъсана от преди проливните дъждове дига на р.Тунджа край с.Срем, Тополовградско, е разпоредил областният управител...

20 юни | 15:31
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