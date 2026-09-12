Всичко за Десислава Терзиева

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Отварят оферти за саниране

Отварят оферти за саниране

Поморие. Работата в строителното министерство няма да спре до последния ден на кабинета, стана ясно от думите на министър Десислава Терзиева по време...

12 юни | 20:45
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