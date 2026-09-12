Десислава Терзиева - Рицарят на кирилицата
Десислава Терзиева води битката за банкнотата от "5 евро" Кирилицата в наши дни има своя рицар в дамски доспехи. И това е регионалният министър от ка...
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Десислава Терзиева води битката за банкнотата от "5 евро" Кирилицата в наши дни има своя рицар в дамски доспехи. И това е регионалният министър от ка...
София. Бившият министър на регионалното развитие Десислава Терзиева е издала разрешение за строеж на приемния терминал на Паша дере и компресорната с...
София. Ще работим активно за възстановяване на плащанията по оперативните програми. Приоритет за нас е състоянието на бюджета, тъй като трябва да наме...
Перник. „Следващите правителства трябва да продължат политиката за намаляване на различията между регионите и да заделят средства за инвестиции в реги...
София. "Като министър и експерт съм отчитала и отчитам факта, че винаги има място за подобрение...Затова направихме задълбочен преглед на състоянието...
Брюксел. "Надявам се в края на септември средствата по първа и трета оси на Оперативна програма „Регионално развитие" да бъдат пуснати. В постоянен к...
Видин. "Успяхме да покажем, че мислим за Северозападния район на България, като осигурихме около 17 млн. лв. от Публичната инвестиционна програма на п...
Белоградчик. Председателят на парламента Михаил Миков, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и министърът на минното дело и енергетик...
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри заседанието на Комисиите за контрол върху цялостното изпълнение на концесионните договори...
Новият обходен път на Враца ще облекчи трафика към Дунав мост 2 и ще осъществи по-лесно транспортните връзки между България, Румъния и Турция. Трасето...
Враца. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри официално обходния път на Враца. Отсечката, дълга близо 7 км, е на стойност 14,6 м...
Хасково. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева даде да се разбере, че напуска поста си с усещането за добре свършена работа. Въпреки...
Банско. „Между 70 и 150 млн. лв. годишно държавата трябва да инвестира в рехабилитация на второкласни и третокласни пътища." Това каза министърът на р...
Благоевград. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на УС на АПИ инж. Стефан Чайков ще инспектират строителството на Л...
Брюксел. „Заедно с Европейската комисия ще предприемем възможно най-бързи действия по възстановяване на временно спрените плащания по ос 1 и 3 на Опер...
Поморие. Работата в строителното министерство няма да спре до последния ден на кабинета, стана ясно от думите на министър Десислава Терзиева по време...
София. „Правителството изпълнява поетите ангажименти и приоритетите, които си е поставило, а именно започнахме дългоочакваната реформа във ВиК – секто...
София. Страната ни няма да загуби замразените от Брюксел 90 млн. евро по ОП "Регионално развитие", заяви строителният министър Десислава Терзиева пред...
Пещера. Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие, откри официално реставрираната византийска крепост „Перистера" на хълма „Св. Петка" в П...
Пазарджик. Стартираме тръжни процедури за строителство на 72 км нови магистрали. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, съо...