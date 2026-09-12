Кои актриси се фръцнаха с минижури
Деси Бакърджиева и Елен Колева показаха сексапил на бюти парти
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Деси Бакърджиева и Елен Колева показаха сексапил на бюти парти
Много пакости съм правила, разкри актрисата
Деси Бакърджиева коментира увеличението на цените
Сега нямам работни ангажименти, но не преставам да мисля за театър, признава актрисата
Мога да пробивам с бормашина, да лепя плочки, да боядисвам, да сменям крушки, споделя актрисата
Взели са й нещо много скъпо
Направила го пред актрисата Деси Бакърджиева
Това е втора дъщеря за актрисата
Вивиан се казва дъщерята на д-р Хинова, бащата на бебето умира от ковид
Актрисата се оттегля по здравословни причини
Зрителите недоволстват от начина, по който сценаристите извадиха Деси Бакърджиева от сериала
Героинята на Деси Бакърджиева загина в катастрофа
Водещи, актриси и модели вдигаха тостове за ЧРД на престижен проект
Актрисата е посланик на кампания на Avon срещу домашното насилие Ако видите лика на Деси Бакърджиева с насинено око на билбордове из страната, не се...
Жени, жертви на домашно насилие, пишели постоянно на Деси, която играе Диана във "Фамилията"
Известните актриси Яна Маринова, Деси Бакърджиева, Елен Колева и Аделина Петрова ще гостуват на благоевградска сцена с постановката „Престъпления на с...
Хората на Гочев, Митовски и Цанков снимат на пълни обороти
Деси Бакърджиева грее от малкия екран дори в мрачната роля на Диана - съпругата на Виктор Арнаудов (Даниел Владимиров) от "Фамилията". Тя е загубила л...