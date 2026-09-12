Лъснаха нови скандални разкртия за Благо Коцев
Информацията е проверена от два независими източника"
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Информацията е проверена от два независими източника"
В нито един чат на Сигнал нямаше класифицирана информация, каза говорител на военното ведомство
Хегсет вече бе обвинен, че използва Сигнал, където обсъжда военни планове
Не уволнявам заради фалшиви новини или заради лов на вещици, каза президентът
"Допуснахме грешка. Продължаваме нататък", каза Майк Уолц
Това е втора, обновена и много усъвършенствана версия на приложението
Ето какво каза поп фолк звездата за нарушението на закона
Той съобщил плановете си в чат група
После твърди, че не е той. Прокуратурата и полицията разследват случая
Видеото със закачките на бившите годеници не се задържаха дълго в инстаграм
Пласирането на наркотиците се случва основно в интернет, твърдят от полицията
Потвърди, че ПП не са искали Спортната комисия
Разберете дали звучи подозрително написаното от събеседника в чата
Сред тях са анимирани емоджи в съобщения и надписи
Големи компании обаче подкрепят правата на жените
Е дин от тях е осъждан, защото кара пиян
Двамата са постигнали назначаването на поне един човек на посланически пост извън ЕС
Президентът и обвиняемия бизнесмен си писали за посланик в Нигерия и концесия в Либерия
Който ме познава знае, че на моя телефон няма кирилица
Амал била възмутена от мерака на Маркъл постоянно да досажда на мъжа й