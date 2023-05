Раздяла ли? Андреа пусна тайни чатове с Кубрат

Сагата между Андреа и Кубрат Пулев хем е приключила, хем не е, защото откакто обявиха, че се разделят, двамата, всъщност все намират повод да коментират другия, нищо, че най-добрият ни боксьор вече има две деца от друга жена.

Раздели, събирания, историята между двамата повече прилича на сапунен сериал, където главните герои накрая все пак се събират някак си и заживяват щастливо. Дали и в този случай ще се окаже точно такъв развоят на събитията, предстои да разберем.

А до тогава - Андреа показва тайните си чатове с Кубрат.

Наскоро блондинката изненадващо показа чат в инстаграм с контакт, записан като "К" и стана ясно, че е била атакувана с обаждания посред нощ и драматични реплики - така, както се случва между бивша двойка, чиято любов все още не е в миналото.

"Every day of my life" ("Всеки ден от живота ми"), написала е бившата пайнерка към кадъра на чата. Затова и феновете й нямат съмнение, че става дума тъкмо за разговор с Кобрата, както и че е актуален. "Нелепо е да го търся", написала е Андреа, а К. е отвърнал: "Не ги мисли изобщо! Никакво развитие, ей, отново супер негативна".

Акцентът обаче е на друго място, а именно върху два пропуснати разговора, един след друг, към 1 през нощта, а секунди по-късно – съобщението: "Отвори". Не отговори или вдигни, както се настоява обичайно, когато става дума за телефонен разговор, а „отвори”. Тъкмо това наведе мнозина на мисълта, че "отвори" може да се е отнасяло до вратата в дома на Андреа.

Не е ясно какво се е случило след това, но по-вероятно е да е нищо, тъй като в чата блондинката повече не отговаря. Следват нови съобщения от "К.", включващи клипче от заведение или фоайе на хотел. Във видеото, което блондинката бе публикувала, боксьорът не се вижда ясно, но се предполага, че е той.

Кубрат се шегува, накланяйки назад диванче, на което Андреа е поседнала. После я пръска с някакъв спрей, а блондинката го моли: "Само не косата, че струва пари”. Андреа не коментира и това съобщение. Мълчанието й явно действа като провокация на „К.”, защото пише: „Изхвърли всичко от мен! Някой ден ще ти липсват моите вещи…”. След известно време, в което пак няма реакция от Андреа, „К.” допълва: „Лелелеле и ме блокира, ей!”.

Кадърът на чата, както и видеото със закачките на бившите годеници, не се задържаха дълго в профила на Андреа в инстаграм. По традиция блондинката прави шокиращи разкрития, след което трие постовете си. Така направи, когато преди време обяви, че Кубрат има тайно дете. Към момента той вече има две – дъщеря и син.

Както е известно, боксьорът потвърди през декември, че е станал татко на момиче. Името й е Христина и се е родила в началото на миналата година. Този февруари пък боксьорът стана баща и на син, когото кръсти Спартак. Майката на децата му се казва Розали Петрова и се занимава с недвижими имоти. Разкри я отново Андреа, която неотдавна влезе в открита битка с нея.

Фолкпевицата публикува запис на телефонен разговор със съпругата на бивш любовник на Розали, който си отишъл след катастрофа с мотор. В записа се коментира как Розали се облагодетелствала от връзката си с вече покойния бизнесмен. Часове след публикуването на записа Андреа го изтри, но с това коментарите не секнаха.

Не изглежда случаен и моментът, в който Андреа показа чата с "К.". Направи го, докато все още се обсъжда скорошното й участие на градус. Малко след него, блондинката обясни, че си пийнала заради стрес, който преживяла непосредствено преди изявата си. "Мутра" – приятел на собственика на заведението, в което била изявата й, обидил Кубрат, при което певицата го ударила с юмрук в корема. Онзи явно не си поплюва, защото я залепил с шамар за стената. Докато все още се бистрят тезите за скандалното участие на певицата, се появиха слухове, че боксьорът чака близнаци.

/show.blitz.bg