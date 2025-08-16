След ретроградния Меркурий! Три зодии да внимават с пътуванията

Ретроградният Меркурий приключи и това е страхотна новина за всеки, който планира да пътува. Препятствията по пътя ще станат по-малки, билетите и резервациите най-накрая ще бъдат потвърдени. Но Плутон, все още ретрограден в Козирог, напомня, че е важно да обмислите всеки детайл по време на пътуването.

Три зодии трябва особено да внимават с пътуванията си.

Девите ще намерят страхотни оферти, които на пръв поглед ще изглеждат много изгодни. Но внимателно проучете условията, особено клаузите за анулиране. Вашата педантичност е ключ към успешното пътуване. Не трябва да разчитате само на късмета.

Стрелецът е привлечен от подвизи и неочаквано бизнес пътуване до интересно място или събитие далеч от дома. Комуникацията с хората на пътя и на място ще ви донесе приятни емоции, но и неочаквани изненади.

За Рибите дори и малко пътуване до природата ще бъде източник на вдъхновение и релакс. Изберете място близо до водата, там ще презаредите енергията си. Но планирате маршрута до най-малкия детайл, защото може да има неподозирани пречки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com