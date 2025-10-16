Лъснаха нови скандални разкртия за Благо Коцев

Излезнаха на яве нови скандални разкртия за Благо Коцев.

Бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа през март, разтърси мрежата с разкрития за варненския кмет Благомир Коцев.

"Днес от изтекла кореспонденция, за която се твърди, че е между Благомир и сестра му Биляна, става ясно нещо още по-шокиращо — опит да представят баща си за невменяем с фалшива бележка от психиатър, за да избегнат репутационни щети от скандала. Информацията е проверена от два независими източника", пише Николай Попов в профила си във Фейсбук.

"Лично аз няколко пъти защитих публично Коцев. Съжалявах го-като баща, разделен с детето си", добавя той.

Публикуваме пълния текст на коментара му без редакторска намеса:

Утрешното заседание по делото за смъртта на Сияна е пред провал.

Трима свидетели няма да се явят и са подали молби да бъдат разпитани на следващо заседание.

Бавното правосъдие не е правосъдие. Докато институциите бавят, родителите страдат, а убитите деца не могат да се защитят.

На този фон излиза нова, потресаваща информация.

Помните ли скандала с Рубин Коцев-баща на кмета на Варна, Благомир Коцев?

Тогава бащата на кмета се вряза с автомобила си в протеста на почернените майки, които държаха плакати срещу войната по пътищата, с рисунката на Сияна.

„Завийте си ги на масури и си ги заврете отзад“-това бяха думите му към майките, изгубили децата си.

Днес от изтекла кореспонденция, за която се твърди, че е между Благомир и сестра му Биляна, става ясно нещо още по-шокиращо — опит да представят баща си за невменяем с фалшива бележка от психиатър, за да избегнат репутационни щети от скандала. Информацията е проверена от два независими източника.

Призовавам разследващите да потвърдят тези факти!

Лично аз няколко пъти защитих публично Коцев. Съжалявах го-като баща, разделен с детето си.

За съжаление, той се оказа като всички останали политици-лицемерен и без грам достойнство. Определено съм разочерован.

Бавното правосъдие убива. А лицемерието-доубива.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com