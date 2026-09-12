Шеф в ДАНС изнесъл информация по случая в Костинброд
София. Ръководител в Държавната агенция „Национална сигурност" е отговорен за теча на информация по случая с бюлетините в Костинброд, съобщи главният...
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София. Ръководител в Държавната агенция „Национална сигурност" е отговорен за теча на информация по случая с бюлетините в Костинброд, съобщи главният...
Цацаров слага под лупа печатницата в Костинброд
София. Служебният премиер Марин Райков няма да бъде разпитван във връзка с откритите в костинбродската печатница 350 000 бюлетини. Това съобщи БНР. П...
Станишев не знаел за сигнала на Манолова
Брюксел. Въпреки скандала с бюлетините Европейската народна партия продължава да има пълно доверие в ГЕРБ, заяви за БНР заместник-председателят на г...
Брюксел. "Запознати сме с обявените резултати от изборите в България, като имаме предвид, че все още има гласове от чужбина, които предстои да бъдат...
София. И прокуратурата каза, че служебното правителство няма вина за бюлетините, заяви служебният премиер Марин Райков. "Ако досъдебното производство...
Прокуратурата започна безпрецедентен оглед на бюлетините, открити в печатницата "Мултипринт" в Костинброд. Прокурор Роман Василев показва какво съдърж...
София. Мая Манолова от БСП ще даде пресконференция днес. Това съобщиха от пресцентъра на БСП, минути след като главният прокурор Сотир Цацаров обяви,...
Нищо не е вярно - нито времето, нито броят на бюлетините, пише група "достойни прокурори"
София. „За фалшификация на изборите, към този момент, не може и да става въпрос. Специално ми подадоха информация от повече от 15 многомандатни избира...
София. Представител на Върховна касационна прокуратура не дойде на брифинга на вътрешното министерство за нарушенията в изборния ден. По непотвърдена...