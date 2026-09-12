Полицията в Пазарджик глобява жени с бурки
Вижте какво се случи
Следете всички новини, анализи и коментари за Бурки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вижте какво се случи
Швейцарците одобриха днес с малко мнозинство забраната за скриване на лицето
Крайнодесните призовават за забрана за покриването на лицето на публични места
След самоубийствените атентати покриването на лицето не се разрешава
Българските мюсюлманки никога не са носили такива покривала Народното събрание прие на второ четене вчера законопроекта за забрана на бурките на публ...
Парламентът забрани носенето на облекло, частично прикриващо или скриващо напълно лицето, на публични места на територията на България. Това се случи,...
ДПС напусна пленарната зала веднага в знак на протест срещу предложения от патриотите Закон за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, до...
Дайте да почнем поред. Много хора виждат в тези форми на обличане религиозен знак. И понеже искат мюсюлманите някак да станат невидими, забраняват так...
Според германския канцлер Ангела Меркел носенето на женски дрехи, напълно покриващи лицето, може да се превърне в препятствие за интеграцията в герман...
Австрийският върховен съд реши - да забраниш на служителите да носят бурки на работа не е дискриминационно. До произнасяне на последна инстанция се ст...
Парламентът ще разгледа на първо чете Закона за носенето на облекло, покриващо или скриващо лицето, придобил популярност като „Закон за бурките". Това...
Бурките са привнесени отвън и натрапени на родните мюсюлмани Като "ходещи палатки" в цивилизования свят са определяни от журналисти с чувство за хумо...
Така смята евродепутатът Емил Радев, който по покана на добричкия губернатор дискутира с представители на институциите борбата с тероризма Като залит...
Адвокат Хари Харалампиев е председател на Общинския съвет в Пазарджик, който първи в страната прие забраната за носене на бурки на публични места - Т...
И в Бургас забраната за носене на бурки вече е факт. Общинските съветници гласуваха на днешното си заседание наредбата, която вече мина в други градов...
Каруците и бурките са забранени в Сливен. Решението взе местният парламент на своята сесия днес. Съветниците приеха предложението на кмета Стефан Раде...
Петиция срещу забраната за носене на забрадки от жените мюсюлманки у нас се появи в интернет. Само за два дни документът над 500 души са се подписали,...
Добре е службите да проучат дали на ромите в Пазарджик им се плаща от ислямски емисари Трябва да се забрани забулването на лицето с оглед мерките за...
Община Сливен негласно забранява носенето на бурки. Това показва проектът за промени в наредбата за обществения ред, внесена от кмета Стефан Радев за...
Вътрешна комисия прие единодушно забраната за носене на облекло, скриващо или прикриващо лицето. В проекта на ПФ е записано, че за напълно скрито лице...