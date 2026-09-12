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Без бурки и в Бургас

Без бурки и в Бургас

И в Бургас забраната за носене на бурки вече е факт. Общинските съветници гласуваха на днешното си заседание наредбата, която вече мина в други градов...

01 юни | 10:42
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