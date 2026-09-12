И бръмбарите на ротация
Скандалният запис на Гешев повлече крак
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Скандалният запис на Гешев повлече крак
Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) вече има нов шеф
Предложението е на служебното правителство
6516 случая на подслушване чрез технически средства отчете Държавната агенция "Технически операции". 5359 пък са случаите на проследяване - зрително и...
Директорът и заместничката му отричат, че живеят като семейство
Цветан Китов разказва вицове по-добре и от Слави Трифонов
Интернет корпорации плащат цената
Стара Загора. Подкупните доктори от ТЕЛК в Стара Загора били спипани с "бръмбари". Службите случайно научили за схемата с фалшивите астматици. Вероятн...
И други държави писнаха за следенето на лични данни от страна на САЩ. След Франция, Турция и Гърция се оплакаха, че са били шпионирани.Вестник „Катиме...
Берлин заговори за Студената война, Америка подслушвала по 500 млн. разговора на месец
Национално бюро ще контролира СРС-та, подслушването става държавна агенция
Викат на разпит Борисов, Кокинов и Мирослав Найденов
София. "Иван Костов е основоположникът и родоначалникът на подслушването у нас". Това заяви в ефира на „Всяка Неделя" бившият главен прокурор Никола...