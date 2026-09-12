Полумесецът – ключът за шифъра на папската визита
Ще поиска ли Светият отец Балканите да станат хуманитарен лагер за бежанци
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Ще поиска ли Светият отец Балканите да станат хуманитарен лагер за бежанци
Важно е да сме добре с комшиите, но още по-важна е оградата на границата Петър БОЙЧЕВ Пощенски гълъб на Ердоган ли е Бойко Борисов? И идиоти ли са т...
Владимир Чуков,арабист Премиерът Бойко Борисов се опитва да приеме ролята на куриер между Анкара и Брюксел. Дори според мен между Анкара и Берлин. Пр...
Столични полицаи задържаха 7 чужди граждани. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че след получен сигнал в полицията, около 10.30 часа, на...
"Идват цунами от бежанци, а България е първата стена, която те ще връхлетят". Предупреждението дойде от еврокомисар Кристалина Георгиева и потвърди оп...
От 4 през нощта какво ново има всъщност. Имаме комуникация с турското правителство, с премиера, с посланика. Имам пълните уверения на всички, че грани...
Село Острокапци, община Димово
Европейският съюз одобри създаването на нова гранична и брегова служба, с която по-добре да се управлява големия мигрантски поток. Европейският парлам...
Сериозен бежански натиск през лятото очаква главният прокурор Сотир Цацаров. Обвинител номер 1 поиска от Висшия съдебен съвет да вземе мерки, за да се...
70 мигранти направиха опит да влязат у нас през „зелена" граница край ГКПП - Илинден – Ексохи. Преди да влязат в България обаче групата, в която имало...
Бежанската вълна също допринася за инфекциите Около 110 хиляди са българите с хепатит С у нас. Числото обаче е предполагаемо, тъй като няма националн...
Евакуацията на импровизирания бежански лагер край Идомени е приключила. Това съобщиха от гръцката полиция днес. От кемпа до границата с Македония бях...
Гръцките власти започнаха да евакуират хиляди мигранти от най-големия неофициален бежански лагер в страната - Идомени, на северната граница с Македони...
Турция не може да изпълни всички усовия на ЕС до края на годината, твърди "Билд" Безвизов режим с Турция няма да има до 2017 г., съобщава германският...
Брекзит ще застраши мира в Европа, предупреди Дейвид Камерън Почти половината европейци искат в страните им да се проведе референдум за членството в...
Не тероризмът е причина за бежанската вълна към Европа. Около това мнение се обединиха участниците в конференция, посветена на ислямския тероризъм дне...
Турция строи трите най-големи бежански лагера в света Стотици мигранти са се удавили в Средиземно море, съобщи днес италианският президент Серджо Мат...
Най-малко 400 мигранти загубиха живота си във водите край Египет Стотици мигранти загубиха живота си в Средиземно море край Египет, след като лодките...
Разбрах докъде сме стигнали, когато видях децата пред блока да си играят на лов за бежанци. Бяха уловили онова, най-слабичкото, редовната жертва на вс...
Анкара прати в ЕС 32-ма сирийци по силата на споразумението от март Гърция започна да връща мигранти в Турция по силата на споразумението, сключено м...