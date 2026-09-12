Завърши евакуацията на лагера край Идомени
Евакуацията на импровизирания бежански лагер край Идомени е приключила. Това съобщиха от гръцката полиция днес. От кемпа до границата с Македония бях...
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Евакуацията на импровизирания бежански лагер край Идомени е приключила. Това съобщиха от гръцката полиция днес. От кемпа до границата с Македония бях...
Премиерът Бойко Борисов проведе работна среща с британския си колега Дейвид Камерън преди Антикорупционната среща на върха в Лондон. Двамата са обсъд...
Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че САЩ са готови да съдействат в борбата срещу нелегалната миграция. Тя говори в Хановер след среща с ръков...
Папата не одобрява спирането на мигрантите, отсякъл австрийският епископ Католически свещеник осуети издигането на ограда по границата между Австрия...
Анкара прати в ЕС 32-ма сирийци по силата на споразумението от март Гърция започна да връща мигранти в Турция по силата на споразумението, сключено м...
Гръцкото правителство ще ускори строежа на центрове за бежанци и ще се опита до 20 дни да създаде места за настаняване на 30 000 души. Това съобщи пре...
Имаме 4175 свободни места за бежанци. Това става ясно от писмен отговор на вътрешния министър Румяна Бъчварова до народен представител, предаде БГНЕС....
Германските власти са регистрирали през 2015 г. два милиона мигранти, от които 860 000 са се преместили в други страни. Това съобщи вчера Федералната...
След закриването на балканския маршрут и споразумението между ЕС и Турция има потенциална опасност 1 100 000 души да потеглят към България. Това преду...
Задъхващите се съседи на Сирия трябва да бъдат разтоварени чрез осигуряването на 480 хил. места за сирийски бежанци през следващите няколко години. То...
Пазарлъкът на Брюксел с Анкара загърбва европейските ценности Докато пазарлъкът между Анкара и Брюксел за бежанците вървеше с пълна сила, турската дъ...
Турция започна да приема обратно мигранти от Гърция Държавите членки на ЕС са призовани да премахнат контрола по вътрешните граници на Шенген до края...
Няма "план Б" за национално решение на бежанската криза, ако Европа не успее да постигне споразумение с Турция за намаляване на притока на мигранти в...
Македония ограничи приема на бежанци до 580 души дневно
Атина върна посланика си от Виена, Ципрас плаши да блокира решения Дипломатически скандал и война на думи избухнаха днес между Гърция и ЕС заради миг...
Мигрантче се придвижва само по магистрала. Това става ясно от снимка, публикувана от гърци в социалните мрежи. Фотосът е направен на аутобана за Идом...
Мигрантите могат да се откажат от предишните си маршрути и да тръгнат към Европа от Турция през Черно море, пише германският "Велт ам Зонтаг". Между...
Към повече солидарност и преодоляване на религиозните различия пред хуманитарните проблеми призова зам.-председателя на ЕК Кристалина Георгиева на кон...
Предполагаемото изключване на Гърция от Шенген не е решение. Това, което трябва да направим, е да защитим външните си граници. Това заяви председателя...
Бежанска криза може да започне на Балканите до дни, ако Австрия изпълни заканата си да затвори границите за мигрантите. Това предупреди сръбският мини...