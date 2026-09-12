Голяма българска трагедия при руската атака срещу Одеса
Погребението на Анна и Тимофей ще бъде във вторник, 5 март в Одеса
Следете всички новини, анализи и коментари за Бесарабски Българи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Погребението на Анна и Тимофей ще бъде във вторник, 5 март в Одеса
Радев заминава днес на двудневно посещение в Република Молдова
За първи път участват и фолклорни групи на бесарабски българи от Украйна
Групата ще тръгне от ямболското село Ботево, откъдето прадедите им са се изселили преди близо 200 години
Бизнесменът Кольо Атанасов има 4 деца, дава дом и работа на нашенци в Украйна Предприемачът Кольо Атанасов от старозагорското градче Гурково обяви, ч...
В Гурково им предлагат подслон и работа Наш бизнесмен е готов да даде дом и работа на 150 семейства бесарабски българи от Украйна. Примерът на добрич...
Войната няма да свърши скоро, песимисти са Узлови Нормандската четворка извоюва крехък мир след 16 безсънни часа в Минск, но снарядите в Донбас продъ...
София. "Сдружение Азбукари" излезе с петиция за съдбата на бесарабските българи. От там настояват за незабавна промяна в номативната уредба, която да...
Добрич. По инициатива на регионалните клубове „46-и пехотен Добрички полк" и „31-ви Силистренски пехотен полк – Железен", национално дружество „Традиц...
Одеса. Бесарабските българи в Украйна и Молдова отбелязват на 29 октомври 20 години от създаването на българската диаспора. През 1993 г. се създава А...
Стара Загора. Бесарабските българи Иван Ангелов и Анатолий Велчев, които обикалят с велосипеди България, спряха в понеделник в Стара Загора. До края...
Одеса. Лятна среща на бесарабските българи „Есть контакт - 2013" ще се проведе на 3 и 4 август 2013 г. в българското село Богатое (старо название Долу...