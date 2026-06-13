Пуснаха ексбоса на Барса под гаранция
Бартомеу не даде показания
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Бартомеу не даде показания
След края на сезона ще обявя къде отивам, заяви звездата
Целият борд на директорите си тръгва
Чакат се избори до 3 месеца
Бартомеу обвинен, че е получавал пари от транзакции извършени от името на клуба
Старшията се надява да убеди каталунците да пуснат сина му в Манчестър Сити срещу 100 млн. паунда
Бартомеу иска Меси публично да каже защо иска да напусне каталунците
Запалянковците искат президента Бартомеу да си ходи
Куман ще води тима, ако нещо не се обърка, разкри Бартомеу
Резилът в Шампионската лига може да бутне стола на Бартомеу
Въпреки кризата ние ще сме най-добре финансово, категоричен е Бартомеу
Звездата обяви, че остава и няма да напуска през лятото