Ангелкова в лимузина за 500 бона! Кой я развежда
Бившият министър на туризма смайва с лукса около себе си
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Бившият министър на туризма смайва с лукса около себе си
Това стана при посещението им в Годеч
Наш приоритет са също образованието, развитието на туризма чрез популяризиране на прекрасната природа и историческото минало на този край, заяви Младе...
Допълнително се одобрява за този сектор 290 лв. на заето лице
Единственият засега чартър с близо 190 гости от Нидерландия и Белгия кацна на летището в Бургас
Цялата партия сме зад гърба на премиера. Ще успеем да устоим на атаките
По-малко медицински пунктове по плажната ивица
Отварят от утре хотелите
В понеделник представят изготвените правила и изисквания за туризма
Министърът на туризма представи мерки за спаяване на бранша
До 13 юни пари няма да се връщат, каза Ангелкова
Министърът на туризма обяви как ще се извозват чужденците у нас
Безотговорно е в тази ситуация да се пътува, обяви министър Ангелкова
Събарят я по нареждане на министър Ангелкова
Тя присъства на традиционната работна среща в Банско с представители на контролните органи, туристическия бранш и местната власт за готовността за нов...
Акцент на форума бяха политиките в туризма и селското стопанство, които дават възможност на общностите да се развиват чрез иновации
Утре ще има среща на хотелиери и туроператори, работили с "Томас Кук"
Министерството на туризма ще поиска поне 50% увеличение
Ангелкова се размърда: Проверява колко струва сянката на плажа
Инспекцията се извършва след подаден сигнал от родител, че 25 деца са били настанени при изключително лоши условия