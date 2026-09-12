Телефонно обаждане за неплатени сметки? Не се връзвайте!
От полицията предупреждаватхората да не се поддават на увещания за изпращане на пари по никакъв повод
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От полицията предупреждаватхората да не се поддават на увещания за изпращане на пари по никакъв повод
Искат по 4900 от възрастни хора за лечение
В Горна Оряховица, Ветово и Левски се издигат палати, пълни с лимузини, на най-големите майстори в измамите
П.П., на 58 г., е привлечен като обвиняем за това, че в периода от 16 януари до 11 февруари т. г. в Казанлък, е успял да заблуди трима възрастни каза...
Два опита за телефонни измами са били извършени вчера в областния център,съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Атакувани били две жени, като няма предадени...
Оряхово. Втори ответен удар срещу „ало" измамници само за седмица във врачанско нанесе жена от Оряхово. 66-годишната дама успя да финтира двама телефо...
Кърджали. Полицията и прокуратурата в Кърджали работят усилено, за да стигнат до поръчителите на серия телефонни измами на територията на областта. У...
Враца. Безработен от врачанското село Враняк е въвлечен в схема за телефонна измама, след като публикувал обява в интернет, че търси работа. На мобилн...
Полицията залови тийнейджър, участвал в схемата
Благоевград. Нов сценарий за измама и трупане на пари измислиха „Ало"-измамници. Две млади жени от Разлог и Банско станаха жертви на телефонни мошени...
Велико Търново. 29-годишна жена от Велико Търново стана жертва на ловка телефонна измама по нова схема със задържан чужденец. В събота по обед непозн...
Враца. Жена от Козлодуй е поредната жертва на „ало" измамник. Ужилената дама разказала пред полицаите, че на домашния й телефон се обадил мъж, който с...
Стара Загора. „Ало"- измамник бе спипан при опит да прибере от възрастна старозагорка 5 хил. лв. На домашния телефон на 87-годишната жена се обадил н...
Благоевград. Предколеден удар понесе възрастен мъж в Сандански, който стана жертва на телефонни измамници. В полицията в града се оплакал 77-годишен...
Бургас. Ало-измамник, който е прецакал 11 възрастни хора и е прибрал спестяванията им за черни дни, бе осъден на 6 години затвор. Присъдата е издадена...
Враца. Пенсионерка от врачанското село Ребърково е поредната жертва на „ало"-измамник. Към 14 часа във вторник на домашния й телефон се обадил мъж, ко...
Благоевград. Гузна съвест накара посредник в телефонна измама да предаде парите в полицията, а не на извършителя на престъплението. В неделя около 12...
Добрич. 85-годишна баба от Добрич стана поредната жертва на телефонни измамници. На 1 август, в 12:05 часа, старицата се оплакала в полицията и съобщи...
Стара Загора. "Ало"-измамничка бе заловена от сина на възрастна жена, от която се опитала да измъкне 3 хил. лв, съобщиха от полицията. На домашния те...
Велико Търново. 52-годишен мъж от павликенското село Михалци даде на телефонни измамниците 1 000 лв., за да освободи брат си от ареста, съобщиха от...