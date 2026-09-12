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Спипаха „ало”-измамник

Спипаха „ало”-измамник

Стара Загора. „Ало"- измамник бе спипан при опит да прибере от възрастна старозагорка 5 хил. лв. На домашния телефон на 87-годишната жена се обадил н...

23 декември | 17:14
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